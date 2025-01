Am 2. Januar 2025 dürfen sich die Bewohner von Cala Rajada auf einen Tag mit klarem Himmel freuen. Die charmante und sonnige Hafenstadt auf Mallorca präsentiert sich von ihrer besten Seite und das Thermometer wird dabei den ganzen Tag über angenehme Werte anzeigen.

Temperaturverlauf im Tagesablauf

Der Tag startet mit einer morgendlichen Temperatur von 12.67°C. Sie steigt am Tage auf angenehme 14.02°C und fährt am Nachmittag auf 13.26°C herunter. In der Nacht sinkt die Temperatur dann auf 11.98°C. Insgesamt bewegt sich die Temperatur auf einem konstanten Mininiveau von 11.98°C und erreicht einen Höchstwert von 14.46°C.

Gefühlte Temperaturen

Neben den tatsächlichen Temperaturen spielen natürlich auch die gefühlten Temperaturen eine entscheidende Rolle. Am Morgen empfinden wir die Temperatur als 12.16°C, am Tag dann als 13.51°C. Nachmittags fühlt sich die Temperatur auf 12.7°C abgekühlt an und in der Nacht sinkt das thermische Gefühl auf 11.35°C.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Neben den Temperaturen prägen weitere Wettermerkmale den Tag in Cala Rajada. Der Atmosphärendruck beträgt beständige 1026 hPa. Die relative Luftfeuchtigkeit liegt dabei bei 78%. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 3.15m/s aus Richtung 343º. Zudem können Böen von bis zu 2.72m/s auftreten.

Wettertechnisch kann uns hier also ein ruhiger und klarer Wintertag auf Mallorca erwarten. Die Wolkendecke bleibt bei 0%, wobei die Regenwahrscheinlichkeit ebenfalls bei 0% liegt. So zeigt sich Cala Rajada zum Jahresbeginn von ihrer schönsten Seite und lässt das neue Jahr mit angenehmen Wetterbedingungen starten.