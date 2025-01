Heute wird Palma de Mallorca, die größte Stadt der Baleareninseln, von mäßiger Bewölkung mit maximal 49% Wolkendecke überdeckt sein. Dabei bleibt die Insel trocken, da die Regenwahrscheinlichkeit bei 0 liegt. Mit leichter Windbrise, wechselnden Temperaturen und mäßiger Luftfeuchtigkeit macht der Tag auf Mallorca seinem mediterranen Klima alle Ehre.

Temperatur: Von mild bis gemäßigt

Die Tageshöchsttemperaturen erreichen heute 15.58°C am frühen Nachmittag und kühlen sich in der Nacht auf 10.41°C ab. Beim Aufwachen haben wir eine angenehme 11.18°C und gegen Abend können wir eine Temperatur von 11.72°C erwarten - ideal für einen Spaziergang entlang der Promenade oder einen Besuch in einem der vielen Cafés der Stadt.

Gefühlte Temperaturen: Weiche Übergänge

Was die gefühlten Temperaturen betrifft, sind diese heute vergleichbar mit den tatsächlichen Temperaturen. Morgens und nachmittags fühlt es sich etwas kühler an, mit 10.52°C bzw. 10.72°C, während tagsüber ein Hoch von 14.73°C erreicht wird. Denken Sie daran, sich angemessen zu kleiden, um die Kühle des Abends zu meiden, da es in der Nacht bis auf 9.23°C abkühlt.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Die weiteren Faktoren

Der Luftdruck beträgt heute solide 1023 hPa und die relative Luftfeuchtigkeit liegt bei 59%, was für ein angenehmes Klima sorgt. Der Wind weht aus der Richtung 288° mit einer Geschwindigkeit von 3.92m/s und gelegentlichen Böen von bis zu 4.78m/s - gerade genug, um die Segel der Boote im Hafen von Palma tanzen zu lassen. Insgesamt bietet der 3. Januar 2025 in Palma ein angenehmes Winterwetter, das ideal ist, um die Insel zu erkunden oder einfach einen entspannten Tag zu verbringen. Bleiben Sie also dran für mehr Wetterinformationen und vergessen Sie nicht, das Beste aus diesem Tag zu machen!