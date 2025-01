Herzlich willkommen zu unserer Wettervorhersage für Sóller am 3. Januar 2025. An diesem Tag können wir einen eher mäßig bewölkten Himmel erwarten. Mit den Temperaturen, die sowohl für Bewohner als auch für Besucher angenehm sind, wird der Tag mild und gemäßigt. Keine Sorge! Die Regenwahrscheinlichkeit beträgt 0%, was bedeutet, dass Sie trocken bleiben während Sie die Annehmlichkeiten dieser charmanten mallorquinischen Stadt genießen.

Morgentemperatur und die Tageshöchsttemperatur Gleich morgens können wir milde 9.71ºC erwarten, was bedeutet, dass ein leichter Mantel oder eine Jacke ausreichend sein sollte, um angenehm warm zu bleiben. Der Nachmittag wird mit hohen 14.33ºC die Wärmsten sein, was bedeutet, dass wir uns auf einen eher milden Tag freuen können. Die minimale Temperatur wird bei 9.55ºC und die maximale bei 14.62ºC liegen. Gefühlte Temperaturen Die wirklichen Bedingungen können jedoch leicht von der gemeldeten Temperatur abweichen. Die so genannte "gefühlte Temperatur", die sowohl die Temperatur als auch die Auswirkungen von Wind und Feuchtigkeit berücksichtigt, wird etwas niedriger sein. Morgens wird es sich eher wie 8.4ºC , während des Tages wie 13.46ºC, nachmittags wie 9.47ºC und nachts wie 8.91ºC anfühlen. Also vergessen Sie nicht, sich entsprechend zu kleiden! Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Wir erwarten an diesem Tag einen Atmosphärendruck von 1023 hPa und eine Luftfeuchtigkeit von 63%, die beide relativ normal für diese Jahreszeit sind. Der Wind wird mit einer Geschwindigkeit von 2.85 m/s aus der Richtung 241º wehen, und mit Böen, die bis zu 4.5 m/s erreichen können. Aber keine Sorge, das ist immer noch eine leichte bis mäßige Brise, die nur dazu dient, die Szenerie etwas frischer und angenehmer zu gestalten. Obwohl der Himmel mit einer Wolkendecke von 47% eher mäßig bewölkt aussehen wird, gibt es keine Regenwahrscheinlichkeit, so dass man einen durchaus angenehmen Tag vor sich hat. Genießen Sie Ihren Aufenthalt in Sóller und vergessen Sie nicht, sich für weitere Wetterupdates bei uns einzuschalten!