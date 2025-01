Herzlich willkommen zu unserer täglichen Wettervorhersage für die wunderschöne Stadt Alcúdia im Herzen der Baleareninsel Mallorca. Ob Sie ein Einheimischer auf der Suche nach einer genauen Vorhersage für den Tag oder ein Besucher, der die bestmöglichen Outdoor-Aktivitäten plant, wir liefern Ihnen die neuesten und umfassendsten Details zu den Wetterbedingungen. Heute, am 3. Januar 2025, können wir Sie darüber informieren, dass es mäßig bewölkt sein wird, mit minimalen Regenrisiken und angenehm milden Temperaturen. Lesen Sie weiter, um mehr über die Temperaturen, das thermische Gefühl, die Luftfeuchtigkeit und den Wind zu erfahren.

Temperaturen, die den Tag überreichen

Warm eingepackt in kuschelige Wintersachen können wir uns auf eine milde Winterkälte einstellen. Die Temperaturen variieren an diesem Tag zwischen 11ºC und 15,62ºC. Am Morgen können wir mit frischen 11,19ºC rechnen, doch sobald die Sonne ihren Höhepunkt am Himmel erreicht, liegen die erwarteten Temperaturen bei angenehmen 14,93ºC. Während sich der Tag dem Ende zuneigt, wird die Temperatur auf etwa 13,33ºC am Nachmittag und 11,94ºC in der Nacht fallen.

Gefühlte Temperaturen, die unsere Sinne kitzeln

Das Wetter ist mehr als nur Zahlen auf einem Thermometer, das thermische Gefühl spielt eine wichtige Rolle dabei, wie wir das Wetter wahrnehmen. Morgen erwarten wir eine gefühlte Temperatur von 10,45ºC am Morgen, die sich im Laufe des Tages auf 14,1ºC erhöht. Am Nachmittag wird sie auf etwa 12,42ºC sinken, und in der Nacht können wir mit einem Wert von etwa 10,89ºC rechnen.

Himmelklare Daten: Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Windstärke

Die Atmosphäre zeigt uns ihre Launen durch wechselnde Wetterbedingungen. Der Luftdruck beträgt morgen 1023 hPa mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von 62%. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 4,49 m/s aus der Richtung 240º, mit Böen, die bis zu 4,84 m/s erreichen können. Trotz der gemäßigten Bewölkung, die etwa 30% des Himmels bedeckt, bleibt die Regenwahrscheinlichkeit bei 0. All dies begleitet von milden Temperaturen und mäßiger Bewölkung lässt uns auf einen angenehmen Tag in Alcúdia hoffen.

Ganz gleich, ob Sie einen entspannten Tag am Strand oder einen gemütlichen Stadtbummel planen, wir hoffen, dass Sie dieses angenehme Wetter in Alcúdia in vollen Zügen genießen können. Bleiben Sie uns treu für tägliche Wetterinfos und vergessen Sie nicht den Regenschirm!