Heute begrüßen wir in Port d'Andratx überwiegend bewölktes Wetter. Trotz einigen Wolken, wird der Tag insgesamt verträglich mit erträglichen Temperaturen. Lassen Sie uns das genauere Szenario für den heutigen Tag betrachten.

Temperaturverlauf und Prognose

Die Temperaturen in Port d'Andratx werden heute recht konstant bleiben, mit einem minimalen Abfall in der Nacht. Die Temperaturen liegen zwischen einem angenehmen 13.87ºC und einem wärmeren 15.35ºC. Der Morgen beginnt mit erwarteten 14.42ºC, steigt tagsüber auf 15.35ºC an, sinkt am Nachmittag leicht auf 14.04ºC, und wird schließlich in der Nacht auf 13.87ºC heruntergehen.

Gefühlte Temperaturen

Obwohl die tatsächlichen Temperaturen wichtig sind, spielt das thermische Gefühl, also wie die Temperatur für uns Menschen empfunden wird, eine entscheidende Rolle für unser Wohlbefinden. Heute Morgen werden wir ein thermisches Gefühl von 13.75ºC haben, das sich im Laufe des Tages auf bis zu 14.64ºC erhöht. Am Nachmittag wird das gefühlte Temperatur auf 13.12ºC sinken und in der Nacht wird sie sich bei 12.98ºC einpendeln.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Bei einem stabilen atmosphärischen Druck von 1024 hPa und einer Luftfeuchtigkeitsrate von 65% bleibt das Wetter eher ruhig. Der Wind wird mit einer Geschwindigkeit von 5.5m/s aus Richtung 236º wehen, mit Böen, die bis zu 6.77m/s erreichen können. Trotz einer Wolkendecke, die rund 53% des Himmels bedeckt, hält die Regenwahrscheinlichkeit bei 0%.

Auch wenn es ein bewölkter Tag in Port d'Andratx scheint, ändert das nichts daran, dass wir uns im Herzen des wunderschönen Mallorcas befinden. Also, zieh deine Jacke an und genieße deinen Tag in diesem paradiesischen Teil der Welt, unabhängig vom Wetter.