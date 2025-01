Das Wetter in Santanyí am 3. Januar 2025 präsentiert sich den Bewohnern und Besuchern vielfach mäßig bewölkt. Das Thermometer klettert auf Höchstwerte von bis zu 15,85 Grad Celsius. Trotz der winterlichen Jahreszeit können wir uns auf einen milden Tag mit angenehmen Temperaturen freuen. Auch der Abend gestaltet sich mit minimalen Temperaturen von 11,69 Grad Celsius noch recht mild. Die Regenwahrscheinlichkeit bleibt erfreulicherweise bei null Prozent.

Temperaturüberblick für den Tag

Zum Start in den Morgen erwartet uns in Santanyí eine moderate Temperatur von 12,2 Grad Celsius. Im weiteren Tagesverlauf können wir mit angenehm milden 15,26 Grad Celsius rechnen. Am Nachmittag kühlt es sich auf 13,11 Grad Celsius ab und in der Nacht fällt das Thermometer auf 11,69 Grad Celsius. In der Summe ein ausgesprochen mild-winterlicher Tag an diesem Januar.

Das Gefühl der Temperaturen

Das gefühlte Wetter folgt den tatsächlichen Temperaturen. Am Morgen fühlt es sich bei 11,56 Grad Celsius angenehm kühl an. Der Tag wird mit 14,54 Grad Celsius etwas wärmer und der Nachmittag bleibt mit 12,2 Grad Celsius angenehm. In der Nacht ermäßigen sich die Temperaturen leicht auf 10,66 Grad Celsius.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Die Wetterbedingungen am 3. Januar 2025 in Santanyí sind durch einen atmosphärischen Druck von 1023 hPa gekennzeichnet. Die Luftfeuchtigkeit wird sich auf einen Wert von 65 Prozent einpendeln. Der Wind dazu wird aus Richtung 271 Grad mit einer Geschwindigkeit von 6,42 m/s wehen. Wir können auch mit Windböen von bis zu 7,6 m/s rechnen. Trotz des mäßigen Bewölkungsgrads von 35 Prozent bleibt es, wie erwähnt, trocken. Ein insgesamt freundlicher Wintertag in Santanyí steht uns also bevor.