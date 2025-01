Liebe Wetterbegeisterte, heiße Informationen zur Wetterlage in Cala Rajada starten heute früh in den Tag. Bringen Sie Ihren Tag mit dem Wissen über das aktuellen Wetter im wunderschönen Cala Rajada in Gang - den kompletten Überblick erhalten Sie gleich hier. Es wird ein mäßig bewölkter Tag mit Temperaturen zwischen 10.67ºC und 14.77ºC. Sie können also erwarten, Vorzüge dieser milden Temperaturen zu genießen, ideal für einen gemütlichen Spaziergang entlang der Küste.

Temperaturspektrum in Cala Rajada - Ein genauerer Blick Um den Tag zu starten, können Sie morgens mit einer Temperatur von 11.3ºC rechnen. Im Laufe des Tages wird die Temperatur auf 13.76ºC ansteigen, denn wir erwarten am Nachmittag Höchsttemperaturen von 13.88ºC. Für die Nacht kehren die Temperaturen leicht zurück, auf erwartete Werte von 12.46ºC. Das Klima ist somit generell als mild zu bezeichnen. Gefühlte Temperaturen: Ein Hauch Wärme trotz mäßiger Bewölkung Die gefühlten Temperaturen können definitiv von den tatsächlichen Werten abweichen. Unserer Vorhersage zufolge wird die gefühlte Temperatur morgens bei etwa 10.57ºC liegen. Tagsüber können Sie erwarten, dass das Thermometer etwa 12.91ºC anzeigen wird. Am Nachmittag liegt der Höhepunkt bei etwa 13.05ºC, bevor es in der Nacht auf gefühlte 11.51ºC abkühlt. Ausblick Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Der Luftdruck in Cala Rajada bleibt heute stabil bei etwa 1023 hPa. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 66%, was eine angenehm frische Brise erzeugt. Ebenfalls erwarten wir einen Wind, der mit 4.62m/s aus Richtung 336º wehen wird. Seien Sie auf Böen von bis zu 6.95m/s gefasst. Kurzum, es verspricht ein angenehmes Wetter für Aktivitäten im Freien zu werden. Zum Schluss möchten wir darauf hinweisen, dass die Wolkendecke heute nur etwa 25% beträgt und die Regenwahrscheinlichkeit 0 ist. Genießen Sie den milden, mäßig bewölkten Tag, Cala Rajada!