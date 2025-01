An diesem Tag können wir in Sóller, einer zauberhaften Stadt auf der wunderschönen Insel Mallorca, mit einer Wolkendecke von stolzen 99% rechnen. Trotz der bewölkten Atmosphäre erwarten wir keine Regenfälle, da die Regenwahrscheinlichkeit bei null liegt. Es dürfte ein angenehmer Tag unter der Wolkendecke sein, bei Temperaturen, die zwischen 10.68°C und 16.84°C liegen.

Temperaturen: Ein mildes Winterszenario

In den kühlen Morgenstunden erwartet uns eine Temperatur von 10.94°C, die im Laufe des Tages auf ein angenehmes 15.67°C steigt. Der Nachmittag kühlt wieder etwas ab mit 11.91°C und mit Einbruch der Nacht fallen die Temperaturen auf milde 10.68°C. Alles in allem ist es ein typischer Wintertag in dieser mediterranen Region.

Gefühlte Temperaturen: Der "Windchill"-Faktor

Obwohl die Thermometer Temperaturen zwischen 10.68°C und 16.84°C anzeigen, könnte das Wetter dank des "Windchill"-Faktors etwas kühler erscheinen. Morgens könnte es sich etwas kälter anfühlen, bei etwa 9.66°C, während das Thermometer tagsüber eine gefühlte Temperatur von 14.6°C anzeigen wird. Der Nachmittag wird sich etwas kühler anfühlen, um die 11.45°C, und in der Nacht könnte das Thermometer eine gefühlte Temperatur von 10.02°C anzeigen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Alles im grünen Bereich

Der Luftdruck wird mit 1022 hPa im normalen Bereich liegen und die Luftfeuchtigkeit wird bei 50% liegen, was einen angenehm trockenen Tag bedeutet. Zudem wehen leichte Winde aus der Richtung 228º mit einer Geschwindigkeit von 2.35m/s und Böen können bis auf 2.62m/s ansteigen. Es wird also ein ziemlich ruhiger Tag sein, ideal für einen Winterspaziergang.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es in Sóller am 4. Januar 2025 einen wolkenverhangenen, aber trockenen und milden Wintertag geben wird. Trotz der niedrigeren gefühlten Temperaturen, bedingt durch den "Windchill"-Faktor, liegen die Temperaturen im angenehmen Bereich und auch die anderen atmosphärischen Bedingungen sind weitgehend unauffällig. Genießen Sie den Tag in vollen Zügen!