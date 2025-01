Am heutigen Tage haben wir einen detaillierten Blick auf das Wetter in der malerischen Stadt Alcúdia auf der wunderschönen Insel Mallorca. Unter allgegenwärtigen Wolken erwartet uns ein Tag, der sich durch einen optimalen Mix aus milden Temperaturen und angenehmer Luftfeuchtigkeit auszeichnet.

Die erwarteten Temperaturen

Zu Beginn des Tages können wir mit einer angenehmen Temperatur von etwa 12.16ºC rechnen. Im Laufe des Tages wird die Temperatur auf etwa 15.06ºC ansteigen, bevor sie am Nachmittag auf 13.84ºC abfällt. Nach Einbruch der Dunkelheit erwarten wir eine leichte Abkühlung auf etwa 12.43ºC. Die Mindesttemperatur des Tages liegt somit bei gemütlichen 12.09ºC, während die maximale Temperatur angenehme 16.65ºC erreichen wird.

Das Thermische Gefühl

Auch das gefühlte Klima, oft als wichtiger erachtet als die tatsächliche Temperatur, bietet angenehme Bedingungen. So wird das Thermometer morgens bei circa 11.02ºC, tagsüber bei etwa 13.95ºC, am Nachmittag bei rund 13.13ºC und in der Nacht bei ungefähr 11.79ºC liegen. Der Unterschied zwischen den tatsächlichen und gefühlten Temperaturen hält sich somit in einem sehr angenehmen Bereich.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Die Wetterbedingungen werden durch einen atmosphärischen Druck von 1022 hPa ergänzt, was sich optimal in den allgemeinen Durchschnittswerten bewegt. Die Luftfeuchtigkeit von 51% unterstützt ein angenehmes Hautgefühl. Der Wind wird mit etwa 4.3 m/s wehen und in Richtung 214º ziehen, mit sporadischen Böen von bis zu 6.75 m/s. Trotz einer Wolkendecke von 97%, ist die Regenwahrscheinlichkeit gering und beträgt 0. Daher ist es unwahrscheinlich, dass der Tag von Niederschlägen gestört wird.

Alles in allem ist das Wetter in Alcúdia optimal für alle, die einen entspannten Tag im Freien verbringen möchten. Also zögern Sie nicht, diesen Tag voll auszukosten!