Der heutige Tag in Port d'Andratx, Mallorca, präsentiert sich uns mit wolkenverhangenem Himmel und mäßiger Frische, perfekt für Liebhaber von sanftem Winterklima. Während man in anderen Teilen Europas vielleicht im Schnee versinkt, werden wir in unserem wunderschönen Port d'Andratx sanfte Mindesttemperaturen von 14,28ºC und Höchsttemperaturen von 15,67ºC haben.

Temperaturen des Tages Bereiten wir uns auf einen angenehmen Tag vor, mit Temperaturen, die nicht unter 14,45ºC sinken. Obwohl wir von Wolken bedeckt sind, die 97% des Himmels einnehmen, bleibt die Chance auf Regen auf null. Morgen werden wir einen kühlen Start mit 14,45ºC erleben. Im Laufe des Tages steigt die Temperatur allmählich auf 15,49ºC, um am Nachmittag auf 14,63ºC zu sinken. Der Abend findet schließlich bei milden 14,87ºC. Gefühlte Temperaturen Obwohl die Thermometerstand heutige maximale Temperatur von 15.67ºC anzeigen, können wir uns auf eine andere Wahrnehmung vorbereiten. Das thermische Gefühl wird heute Morgen auf etwa 13,67ºC geschätzt. Im Laufe des Tages, wenn die Temperaturen ihren Höchststand erreichen, wird das gefühlte Temperatur auf 14,92ºC geschätzt. Am Nachmittag wird es sich eher wie 13,95ºC anfühlen und am Abend wie 14,42ºC. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Die heutigen klimatischen Bedingungen umfassen auch einen Atmosphärendruck von 1022 hPa und eine Luftfeuchtigkeit von 70%. Ein mäßiges Lüftchen aus Südsüdwest mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 4.95m/s wird erwartet. Seien Sie jedoch auf Böen von bis zu 6.43m/s vorbereitet. Ziehen Sie also Ihre leichte Winterkleidung an und genießen Sie diesen bewölkten, aber angenehm milden Tag im faszinierenden Port d'Andratx. Vergessen Sie nicht, Ihre Spaziergänge und Ausflüge sorgfältig zu planen, um die besten Momente des Tages zu nutzen. Denn auch wenn der Himmel bedeckt ist, hat Mallorca immer etwas Magisches zu bieten.