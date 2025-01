Heute nutzen wir unsere umfangreichen Kenntnisse über das lokale Wetter in Palma, um Ihnen den genauesten Meteorologie Bericht der Insel zu liefern. Mit einer Bedingung von "nubes", was Wolken bedeutet, ist der Himmel heute mit einer Wolkendecke von 96% großteils bedeckt.

Temperaturschwankungen

Im Winter in Palma kann man normalerweise mildes Wetter erwarten. Heute wird das Thermometer Werte zwischen 12,68ºC und 16,04ºC anzeigen. In den frühen Morgenstunden sollten wir eine Temperatur von 12,81ºC erwarten, gemütliche 15,69ºC am Tag, etwas kühleren 14,24ºC am Nachmittag und 14,32ºC in der späteren Nacht.

Dies ist das echte Gefühl

Während die Temperaturen wichtig sind, bedeutet unser Schwerpunkt auf Details, dass wir darüber hinaus das "thermische Gefühl" berücksichtigen. Dies ist die Temperatur, die unser Körper wirklich spürt. Für den heutigen Tag rechnen wir morgens mit 12,37ºC in der frischen Morgenbrise, während die Temperaturen tagsüber auf 15,06ºC ansteigen. Nachmittags wird es auf 14,15ºC abkühlen und in der Nacht werden wir das Gefühl haben, dass es rund 14,11ºC sind.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Die atmosphärischen Bedingungen für heute zeigen einen atmosphärischen Druck von 1016 hPa und eine Luftfeuchtigkeitsrate von 67%. Für alle Segler und Windsurfer da draußen, erwarten wir heute einen Wind von 6,64 m/s in Richtung 221º mit Böen von bis zu 10,67 m/s. Trotz dieser Bedingungen ist die Regenwahrscheinlichkeit heute 0%, sodass wir nicht mit Niederschlägen rechnen müssen.

Unser Ziel ist es, Ihnen die genauesten und detailliertesten Wetterinformationen für Palma zur Verfügung zu stellen. Bleiben Sie mit uns auf dem Laufenden, um immer die neuesten Wetterbedingungen zu erhalten.