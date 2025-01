Wir freuen uns, Ihnen die aktuellste Wettervorhersage für den wunderschönen Sóller auf Mallorca präsentieren zu können. Der heutige Tag wird geprägt sein von einer markanten Wolkenbildung 'nubes', womit wir eine Wolkendecke von 98% zu verzeichnen haben. Die Wahrscheinlichkeit für Niederschläge bleibt jedoch bei 0%.

Veränderlich steigende Temperaturen warten auf Sóller

Die Temperaturen präsentieren sich heute von tiefsten 10,8ºC bis zu einem angenehm milden Höchstwert von 15,9ºC. Der Morgen zeigt sich mit bescheidenen 11,04ºC, doch mit Tagesfortschritt erwarten wir uns eine Steigerung auf 15,32ºC. Der Nachmittag kühlt sich leicht auf 12,74ºC ab, während die nächtliche Temperatur mit 13,18ºC erstaunlich mild ausfällt.

Fühlbare Temperaturen – mehr als nur Zahlen

Die effektiven, gefühlten Temperaturen werden von zahlreichen Faktoren beeinflusst und bieten hierbei ein differierendes Bild. Der Morgen beginnt empfindlich mit gefühlten 10,37ºC, steigt jedoch bis zum Nachmittag auf einen angenehmen Wert von 14,5ºC. Der Abend und die Nacht zeigen weiterhin mildes Wetter mit 12,58ºC bzw. 12,98ºC.

Atmosphärische Charakteristika in Sóller

Der atmosphärische Druck liegt heute bei soliden 1015 hPa, in Kombination mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von 61%. Bei der namhaften Inselbrise erwartet Sie eine Windgeschwindigkeit von 5,07m/s aus einer Richtung von 201º, mit stärkeren Böen, die bis zu einer Stärke von 8,96m/s erreichen können. All das trägt zu den meteorologischen Bedingungen bei, die diesen Tag in Sóller einzigartig machen werden.