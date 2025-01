Das charmante Küstenstädtchen Alcúdia auf der Insel Mallorca startet ins neue Jahr 2025 mit nubes - also einem bewölkten Himmel. Trotz der grauen Decke erwartet die Insulaner und Besucher ein Tag mit milden Temperaturen und einer recht geringen Regenwahrscheinlichkeit. Hier ist ein detaillierter Bericht über das kommende Wetter in Alcúdia am 5. Januar 2025.

Unterschiedliche Temperaturen im Tagesverlauf

Die Temperaturen in Alcúdia variieren im Laufe des Tages recht stark. Die minimale Temperatur wird bei recht kühlen 12,57ºC liegen, während die maximale Temperatur auf angenehme 16,87ºC steigt. Morgens erwarten wir 12,95ºC, was ideal für einen frischen Start in den Tag ist, während es tagsüber mit 16,61ºC etwas wärmer wird. Am Nachmittag kühlt es wieder etwas ab auf 14,61ºC und in der Nacht liegen die Temperaturen bei 14,83ºC.

Gefühlte Temperaturen durchaus angenehm

Aber wie wir alle wissen, ist nicht nur die tatsächliche Temperatur entscheidend, sondern auch das thermische Gefühl. Das thermische Gefühl, was quasi der Temperatur entspricht, wie sie der menschliche Körper wahrnimmt, wird morgens bei 12,34ºC liegen, tagsüber dann 15,92ºC, am Nachmittag 14,32ºC und in der Nacht 14,54ºC sein.

Wind, Luftdruck und Luftfeuchtigkeit

Der atmosphärische Druck wird bei 1015 hPa liegen und die Luftfeuchtigkeit beträgt 61%. Der Wind weht mit 9,15m/s aus Richtung 217º und könnte in Böen bis zu 13,22m/s erreichen. Die Wolkendecke wird 94% des Himmels bedecken und die Regenwahrscheinlichkeit beträgt 0%, ein entscheidender Faktor, der den Tag zu einem idealen Zeitpunkt für Outdoor-Aktivitäten macht.

Also packen Sie Ihre Sachen und machen Sie sich bereit für einen Tag in Alcúdia mit bewölktem Himmel aber ohne Regen und mit milden Temperaturen, die das perfekte Klima für spannende Entdeckungstouren oder einfach nur zum entspannten Genießen der wunderschönen Landschaft bieten.