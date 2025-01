Ein Tag mit grauen Wolken erwartet uns in Port d'Andratx, aber keine Sorge, denn wie sagt man so schön: Es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung. Der heutige 5. Januar 2025 präsentiert uns eine Wolkendecke von rund 99%, die jedoch glücklicherweise nicht mit Niederschlägen einhergeht. Die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei null Prozent. Von daher, ziehen Sie einfach eine zusätzliche Schicht an und lassen Sie sich nicht vom bewölkten Himmel abschrecken.

Temperaturspanne

Die minimal erwartete Temperatur für heute liegt bei 14,9ºC, während die Temperatur im Tagesverlauf auf ein Maximum von 15.78ºC klettern kann. Am frühen Morgen liegen wir bei 14.95ºC, über den Tag können wir Temperaturen von bis zu 15.69ºC erwarten. Am Nachmittag sinken die Temperaturen leicht auf 15.34ºC und am Abend liegen wir bei angenehmen 15.43ºC.

Wahrnehmbare Temperaturen

Unsere innere "Temperaturuhr", die das Wohlbefinden und die gefühlte Temperatur bestimmt, meldet moderate Werte. Morgens werden gefühlte 14,56ºC erwartet, tagsüber erhöht sich diese Zahl auf 15,22ºC. Am Nachmittag und in der Nacht bleibt es bei konstanten 15,25ºC. Damit sind die Bedingungen trotz der bewölkten Aussichten alles andere als ungemütlich.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Der Atmosphärendruck beläuft sich heute auf 1016 hPa und die Luftfeuchtigkeit beträgt 73%. Es ist also relativ feucht, was das Thermometergefühl noch etwas abkühlen kann. Der Wind indes macht sich mit 8,7 m/s aus Richtung 215º bemerkbar und wir dürfen mit Böen von bis zu 11,39 m/s rechnen. Ein Tag, um das Haar festzustecken und wetterfest zu sein.

Zusammengefasst lässt sich sagen, dass der Tag trotz dichter Wolkendecke keine ungemütlichen Bedingungen erwarten lässt. So zeigt uns Mallorca wieder einmal, dass sie selbst an einem bewölkten Wintertag viel zu bieten hat. Packen Sie also Ihre Mütze ein und genießen Sie den Tag in vollen Zügen!