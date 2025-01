Einen wunderschönen guten Tag, liebe Bewohner und Besucher von Santanyí. Hiermit präsentieren wir Ihnen eine umfangreiche Wettervorhersage für den 05. Januar 2025. Der Himmel wird von einem Wolkenkleid bedeckt sein ("nubes") und die Temperaturen pendeln sich zwischen angenehmen 13.48ºC und 15.86ºC ein. Wirft man einen Blick auf die jeweiligen Tageszeiten, offenbart sich folgendes Bild:

Die Temperaturverteilung im Laufe des Tages

Der Tag startet mit milden 13.69ºC in den frühen Morgenstunden. Im Laufe des Tages klettert das Thermometer auf eine erwartete Höchsttemperatur von 15.76ºC. Der Nachmittag wird dann wieder etwas abkühlen, wir rechnen mit 14.92ºC. Bevor der Tag schließlich mit einer angenehmen Nachtwärme von 15.11ºC ausklingt.

Die gefühlten Temperaturen

Obwohl die realen Temperaturen ihre eigenen Charakteristika besitzen, spielen die gefühlten Temperaturen eine ebenso wichtige Rolle in unserem Wohlbefinden. Morgen werden Sie eine gefühlte Temperatur von 13.28ºC empfinden, während die Temperatur im Tagesverlauf auf 15.25ºC ansteigen wird. Am Nachmittag werden Sie eine Abkühlung auf 14.74ºC spüren, aber die gefühlte Temperatur in der Nacht bleibt nahezu konstant bei 14.71ºC.

Luftdruck, Feuchtigkeit und Wind

Jetzt werfen wir einen Blick auf einige andere wichtige meteorologische Faktoren, die unser Wettergeschehen beeinflussen. Der atmosphärische Druck von 1016 hPa und die Luftfeuchtigkeit von 71% prägen das Klima in Santanyí am besagten Tag. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 8.38 m/s in südwestlicher Richtung (217º) und kann in Böen sogar eine Stärke von 14.02 m/s erreichen.

Wir hoffen, Sie mit diesen Informationen gut auf den 05. Januar 2025 vorbereitet zu haben. Denken Sie daran, diese Wetterinformationen bei Ihrer Planung für den Tag zu berücksichtigen. Bleiben Sie stets wachsam und genießen Sie den Tag in Santanyí. Wir sehen uns bei der nächsten Wettervorhersage!