Ein wahrlich normaler Wintermorgen erwartet uns in Santa Ponsa, Mallorca. Mit wolkenverhangenem Himmel begrüßt uns der 5. Januar, aber trotz der Symbolik verspricht er Trockenheit: Die Regenwahrscheinlichkeit beträgt 0%. Mit angenehmen Temperaturen zwischen 13,92ºC und 15,81ºC wird dieser Tag eine Erinnerung an das milde mediterrane Wetter sein. Aber betrachten wir die Details genauer.

Temperatur: Zweistelliger Tag erwartet

Die niedrigste Temperatur des Tages wird am Morgen erwartet, nämlich 13,99ºC. Im Laufe des Tages steigt das Thermometer auf etwa 15,59ºC an, wobei der Nachmittag mit 14,85ºC etwas abkühlt. Die Nacht bleibt mild bei einer Temperatur von 14,93ºC, sodass wir sagen können: Ein durch und durch zweistelliger Tag erwartet uns in Santa Ponsa.

Thermisches Gefühl: Nahe am tatsächlichen Wert

Das thermische Empfinden, das sowohl die Temperatur als auch den Wind berücksichtigt, bleibt ebenfalls ziemlich konstant. Morgens empfinden wir etwa 13,59ºC, tagsüber 15,06ºC. Der Nachmittag und die Nacht bleiben mit 14,77ºC bzw. 14,72ºC nahe am tatsächlichen Wert. Es scheint, der Wind in Santa Ponsa wird uns nicht in Stich lassen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Angenehme Bedingungen

Der atmosphärische Druck beträgt stabile 1016 hPa, während die Luftfeuchtigkeit bei einem unbedenklichen Prozentsatz von 71 liegt. Der Wind zeigt sich von seiner moderaten Seite und erreicht 7,96m/s aus Richtung 223º, mit gelegentlichen Böen von 11,37m/s. Und obwohl der Himmel zu 98% mit Wolken bedeckt ist, bleibt uns der Regen erspart.

So, liebe Mallorca-Fans und Einheimische, lasst uns diesen wolkenverhangenen, aber angenehm milden und trockenen Tag genießen. Man sagt, das Wetter ist, was man daraus macht, und in Santa Ponsa scheint es, als könnten wir viel daraus machen. Guten Morgen, Santa Ponsa!