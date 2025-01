In der charmanten Hauptstadt Mallorcas zeigt das neue Jahr ihr typisches Gesicht. Es wird erwartet, dass der sechste Tag des Jahres eine Mischung aus milden Temperaturen und leichtem Regen bietet, eine typisch ruhige und entspannte Winterstimmung. Am morgendlichen Himmel über dem historischen Palma dominieren die Wolken und dichten grauen Schleier, während die belebten Straßen und Gassen von den angenehm kühlen Temperaturen belebt sind.

Eine Bandbreite von Wintertemperaturen bestimmt den Tag

Die gesamte Thermometer-Spanne schwankt im Laufe des Tages zwischen 12,28ºC und 16,21ºC. Der Morgen startet mit einer angenehmen Temperatur von 13,36ºC, die sich am Tag auf 16,02ºC erwärmt. Doch das mediterrane Winterklima in Palma lässt die Temperaturen am Nachmittag auf 12,43ºC abkühlen und hält diese auch während der Nacht konstant bei 12,28ºC.

Das Thermometer und das persönliche Empfinden gehen Hand in Hand

Das gefühlte Thermometer wird morgens 13,05ºC anzeigen, im Laufe des Tages 15,51ºC und am Nachmittag 12,03ºC. In der Nacht sinkt das Thermometer weiterhin leicht auf 11,63ºC, was einen zusätzlichen Hauch von Frische auf den Straßen von Palma erzeugt.

Die Charakteristika des Wetters vollenden den Tag

Der Atmosphärendruck liegt bei 1009 hPa und die Luftfeuchtigkeit ist bei 70 Prozent, was eine gewisse Frische in der Luft erzeugt. Die erfrischende Brise weht mit 7,96 m/s aus der 260º-Richtung und Böen erreichen Geschwindigkeiten von bis zu 11,34 m/s. Eine Wolkendecke von 100% und eine Regenwahrscheinlichkeit von 100% untermalt die angenehme Frische dieses Januars mit einem leichten Regenschauer, der die reiche Vegetation Palmas mit Feuchtigkeit versorgt.