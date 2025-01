Heute, am 6. Januar 2025, berichten wir über das aktuelle Wetter in Cala Millor, dem beliebten Urlaubsziel auf der spanischen Insel Mallorca. Hier erwartet Sie heute ein Tag mit leichtem Regen. Die Temperaturen schwanken dabei zwischen behaglichen 11,96°C und 16,56°C. Die besondere Klimadynamik des Mittelmeerraumes spiegelt sich wieder in den vielseitigen Wetterbedingungen im Laufe des Tages.

Tagesverlauf der Temperaturen

Der Tag in Cala Millor beginnt mit morgendlichen Temperaturen von etwa 13,82°C. Den Höhepunkt erreicht das Thermometer mit 16,56°C tagsüber. Am Nachmittag kühlt es sich auf 12,31°C ab und in der Nacht werden schließlich angenehme 13,05°C erwartet. Insgesamt bietet der Tag eine vollkommene Spanne an milden Wintertemperaturen.

Gefühlte Temperaturen über den Tag

Während die tatsächlichen Temperaturen informieren, lässt das thermische Gefühl uns wirklich verstehen, wie das Wetter tatsächlich wahrgenommen wird. Morgens fühlt es sich wie 13,32°C an, am Tag beliebt es mit 15,89°C. Am Nachmittag sinkt es auf 11,84°C und die Nacht wird sich wie 12,34°C anfühlen. Wie Sie sehen, entspricht das thermische Gefühl weitgehend den tatsächlichen Temperaturen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Mallorca ist bekannt für sein mediterranes Klima, da es durch den Atmosphärendruck von 1009 hPa und einen Luftfeuchtigkeitsprozentsatz von 62% geprägt wird. Der Wind wird heute erheblich sein und erreichen eine Geschwindigkeit von 10,36m/s und in Böen wird er sogar auf bis zu 14,3m/s ansteigen. Die Windrichtung liegt bei 232º. Trotz der leicht regnerischen Bedingungen ist eine hohe Wolkendecke von 99% zu verzeichnen und die Regenwahrscheinlichkeit beträgt 100%.