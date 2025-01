Wie wir alle wissen, bringt uns das mediterrane Klima der Insel Mallorca sowohl sonnige als auch regnerische Tage. Für Sóller, die Perle der Westküste, ist der heutige Tag überwiegend bewölkt, was dennoch seinen eigenen Charme hat. Abgesehen von der pittoresken Schönheit dieser malerischen Stadt, bleibt das Wetter in Sóller am 7. Januar 2025 der Brennpunkt unseres Interesses.

Die erwarteten Temperaturen

Unsere Prognosen weisen auf eine minimale Temperatur von 9.35ºC und eine maximale Temperatur von 12.64ºC hin. Frühaufsteher können am Morgen eine Temperatur von 10.54ºC erwarten. Die Temperaturen steigen voraussichtlich bis auf 12.59ºC gegen Mittag an, bevor sie am Nachmittag auf 9.61ºC fallen und schließlich in der Nacht bei 9.77ºC liegen.

Über das thermische Gefühl

Das Thermometer mag uns konkrete Zahlen geben, aber das Wetter offenbart seine Nuancen im thermischen Gefühl. Unseren Berechnungen zufolge beträgt das thermische Gefühl morgens 9.87ºC, tagsüber 11.73ºC, nachmittags 7.67ºC und in der Nacht 7.82ºC."

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Bezüglich der Atmosphärischen Bedingungen misst der Barometer einen Atmosphärendruck von 1020 hPa. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 70%, was darauf hinweist, dass die Luft eher feucht ist, und mit einer Regenwahrscheinlichkeit von 47% sollten Sie bei einem Ausflug unbedingt einen Schirm mitnehmen. Was den Wind angeht, so wird er mit 4.78m/s aus Richtung 325° wehen, mit gelegentlichen Böen von bis zu 7.97m/s. Wir empfehlen, die Mütze fest zu binden!

Alles in allem haben wir trotz des überwiegend bewölkten Himmels eher milde Temperaturen für einen Januar. Seien Sie auf eventuelle Regenschauer vorbereitet und genießen Sie dennoch diese traumhafte Insel!