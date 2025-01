In Alcúdia begrüßt uns der 7. Januar 2025 mit eher mildem Wetter trotz der winterlichen Jahreszeit. Eine Einladung, die natürliche Schönheit der Region in vollen Zügen zu genießen, auch wenn uns ein leichter Regen erwarten wird. Unsere detailgenaue Wetterprognose hier wird Ihnen ein tagesgenaues Bild davon geben, was Sie in Bezug auf Temperaturen, gefühlte Temperaturen, Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Windgeschwindigkeit erwartet.

Temperaturprognose für Alcúdia

Die Temperaturen in Alcúdia gestalten sich durchweg als mild. Mit einer minimalen Temperatur von 11.73ºC und einer maximalen Temperatur von 14.72ºC bleiben wir im gemäßigten Bereich. Im Tagesverlauf erwarten wir am Morgen eine Temperatur von 13.02ºC, während des Tages 14.2ºC, am Nachmittag 12.17ºC und in der Nacht schließlich 12.68ºC.

Das gefühlte Wetter in Alcúdia

Nicht immer entsprechen die angegebenen Temperaturen auch dem tatsächlichen, gefühlten Klima. Hier sind unsere Prognosen für das gefühlte Wetter in Alcúdia: Morgens werden es 12.05ºC sein, tagsüber 13.27ºC, am Nachmittag 10.98ºC und in der Nacht 11.7ºC. Es scheint somit, dass das Wetter trotz des vorhergesagten leichten Regens eher angenehm sein wird.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind in Alcúdia

Der atmosphärische Druck für den Tag wird bei 1020 hPa liegen und die Luftfeuchtigkeit bei 61%. Der Wind weht mit 7.85m/s und weist eine Richtung von 222º auf, wobei Böen von bis zu 12.81m/s erwartet werden. Mit einer Wolkenbedeckung von 81% und einer Regenwahrscheinlichkeit von 99%, werden wir in Alcúdia einen typischen, mild-feuchten Wintertag erleben.

Insgesamt können wir also sagen, dass das Wetter in Alcúdia trotz des leichten Regens und der hohen Luftfeuchtigkeit durchaus angenehm sein wird. Also packen Sie Ihre Regenjacke ein und genießen Sie den Tag auf unserer schönen Insel Mallorca!