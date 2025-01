Es ist Januar auf Mallorca, und das bedeutet für uns alle, dass das Wetter sowohl reizvoll variieren als auch ein faszinierendes Gesprächsthema sein kann. Heute konzentrieren wir uns auf Port d'Andratx. Frühlinghafte Gefühle warten am 7. Januar 2025 trotz weitgehend bewölktem Himmel auf Sie.

Temperaturen erwarten Sie wie Frühling

Der Morgen beginnt mit einer angenehmen Temperatur von bereits 12.5ºC, die sich im Laufe des Tages zu einer maximalen Temperatur von 14.49ºC bei Nacht steigert. Tagsüber liegt unsere Prognose bei mittleren Werten von 13.79ºC, während nachmittägliche 14.07ºC ein angenehmes Spaziergangswetter gewährleisten.

Realitätscheck: das ist das thermische Gefühl

Was sich auf dem Thermometer abzeichnet, wird in der Realität meistens nicht gespürt. Deshalb ist das thermische Gefühl, wie wir das Temperaturempfinden nennen, so wichtig. Unsere Prognose für Port d'Andratx zeigt morgens 11.71ºC, tagsüber 12.87ºC, nachmittags 13.02ºC und nachts 13.74ºC.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Windverhältnisse

Auch die übrigen Wetterbedingungen sind natürlich ebenfalls von Bedeutung. Beim Atmosphärendruck rechnen wir mit soliden 1021 hPa. Bei der Luftfeuchtigkeit liegen wir bei einem Prozentsatz von insgesamt 63%. Ein erfrischender Wind mit einer Geschwindigkeit von 12.11m/s und Böen bis zu 13.21m/s aus 331º wird erwartet. Abschließend: Die Wolkendecke zeigt eine Abdeckung von 52%, und es besteht eine Regenwahrscheinlichkeit von 80%. Es könnte also vielleicht doch eine gute Idee sein, den Regenschirm griffbereit zu haben. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Tag in Port d'Andratx und bleiben Sie mit uns im Gespräch über das faszinierende Thema Wetter.