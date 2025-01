Wenn Sie in Santanyí, dem malerischen Küstenort auf Mallorca, leben oder Ihren Urlaub planen, brauchen Sie mit leichten Regenschauern und milden Temperaturen zu rechnen. Unserem meteorologischen Bericht zufolge wird der Im Mittelmeer gelegene Santanyí am 7. Januar einen Tag mit leichtem Regen und angenehmen Temperaturen erleben.

Temperaturen: leicht mild mit einer Chance auf Regen

Die Temperatur in Santanyí variiert zwischen minimalen 11.33ºC und maximalen 14.24ºC im Laufe des Tages. Am Morgen werden durchschnittlich 12.02ºC erwartet, am Tag wird es bei 13.86ºC angenehm mild, während der Nachmittag 12.12ºC bereithält. Selbst in den kühlen Nachtstunden liegt die Temperatur immer noch behaglich bei 13.64ºC.

Gefühlte Temperaturen: erfrischend und angenehm

Auch im Hinblick auf die gefühlten Temperaturen hat der Tag einiges zu bieten. Morgens liegt das thermische Gefühl bei 11.26ºC und steigt tagsüber auf 12.89ºC an. Ab dem Nachmittag sinkt die gefühlte Temperatur auf 11.01ºC vor dem Anstieg auf angenehme 12.78ºC nachts.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: eine milde Brise trifft auf leichte Luftfeuchtigkeit

Der Atmosphärendruck in Santanyí liegt bei soliden 1020 hPa, während die Luftfeuchtigkeit bei 61% liegt - ideal für einen langen Spaziergang nach dem Regen! Die Windgeschwindigkeit beträgt 8.93m/s in Richtung 233º und wird voraussichtlich Böen von 13.05m/s erreichen. Trotz des bedeckten Himmels mit einer Wolkendecke von 100%, sollten Sie bei einer Regenwahrscheinlichkeit von 77% auf jeden Fall einen Regenschirm mitnehmen!

Verpassen Sie also nicht, sich für diesen Tag passend zu kleiden. Gummistiefel und eine regenfeste Schicht könnten genau richtig sein, um den malerischen Ort Santanyí trotz des leichten Regens genießen zu können. Bleiben Sie sicher und warm und lassen Sie sich nicht vom Wetter abhalten, diesen schönen Ort zu erkunden!