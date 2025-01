Die heutige Wettervorhersage für Santa Ponsa deutet auf einen Tag hin, der von kühlen Temperaturen und bedecktem Himmel dominiert wird. Unsere neuesten meteorologischen Daten besagen, dass wir eine maximale Temperatur von 14,07 ºC und eine minimale Temperatur von 11,16 ºC erwarten können. Die Wolkendecke wird bei 86% liegen und die Regenwahrscheinlichkeit beträgt 80%, somit sollten wir ein typisch wetterhaftes Bild von Santa Ponsa im Winter erwarten.

Tagesschwankungen der Temperaturen

Im Vergleich zu den Extremwerten wird der Tag wie folgt verlaufen: Am frühen Morgen werden 11,16 ºC erwartet, am Tag wird die Quecksilbersäule auf 13,71 ºC steigen, während der Nachmittag etwas kühler mit 13,1 ºC sein wird. In der Nacht bleibt es mild mit 13,43 ºC.

Fühlbare Temperaturen während des Tages

Nicht immer entspricht die reale Temperatur unserer gefühlten Temperatur. Gerade auf einer Insel wie Mallorca, wo Wind und Luftfeuchtigkeit eine wesentliche Rolle spielen, ist das Thermogefühl oft von Bedeutung. Morgens werden wir 10,32 ºC fühlen, während die Hitze um die Mittagszeit auf 12,89 ºC ansteigt. Am Nachmittag lässt sie ein wenig nach und erreicht 11,98 ºC und in der Nacht fühlen wir angenehme 12,66 ºC.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Windverhältnisse

Der atmosphärische Druck wird bei 1020 hPa liegen - ein üblicher Wert für diese Zeit des Jahres. Die Luftfeuchtigkeit wird bei 67% liegen, was eine gewisse Feuchtigkeit in der Luft signalisiert. Ein Nord-Nordwest-Wind wird mit einer Geschwindigkeit von 10,58m/s wehen und kann in Böen bis zu 13m/s erreichen. Dies bietet eine erfrischende Brise auf der Insel, könnte aber auch möglicherweise die gefühlten Temperaturen beeinflussen.

Wir empfehlen, sich warm anzuziehen und immer einen Regenschirm griffbereit zu haben. Bleiben Sie gesund und genießen Sie Ihren Tag in Santa Ponsa, unabhängig vom Wetter.