Mallorca wird in den kommenden Tagen mit außergewöhnlich milden Temperaturen verwöhnt. Zum Wochenende hin dürfen sich sowohl Einheimische als auch Besucher auf frühlingshafte Verhältnisse freuen. Anstelle von winterlichen Temperaturen erwartet die Insel Höchstwerte von über 20 Grad – ein wahres Highlight für alle, die dem kalten Winter entfliehen möchten.

Bereits am Mittwoch, 10. Januar, können sich die Bewohner und Touristen auf angenehme 12 bis 18 Grad freuen. Der Donnerstag bringt mit Temperaturen zwischen 8 und 19 Grad leicht kühlere Nacht- und mildere Tageswerte, dabei bleibt es auch hier überwiegend sonnig. Ab Freitag steigen die Werte dann deutlich an: Bis zu 21 Grad Celsius sind in den südlichen Küstenregionen und auch in der Hauptstadt Palma möglich. Die milden Temperaturen sorgen dafür, dass Mallorca wie ein Frühlingstraum erscheint – ideal für ausgedehnte Spaziergänge, Outdoor-Aktivitäten und den Genuss der Sonne.

Die Sonne wird in den nächsten Tagen eine zentrale Rolle spielen. Bei nur wenigen Wolken wird die Insel von nahezu ununterbrochenem Sonnenschein profitieren. Diese stabile Wetterlage wird voraussichtlich bis mindestens Samstag anhalten, sodass sich Urlauber auf ein Wochenende mit angenehmen Temperaturen und viel Sonne freuen dürfen. Dieser ungewöhnlich milde Januar ist das Resultat eines Hochdruckgebiets über dem Mittelmeer, das kalte Luftströme fernhält und für eine stabile, frühlingshafte Wetterlage sorgt.

Das Meer hingegen ist für Wasserratten ziemlich frisch: Derzeit beträgt die Wassertemperatur rund 15 Grad. Zwar ist es noch zu kühl für ausgedehnte Badeausflüge, doch für erfrischende Tauchgänge oder einen kurzen Sprung ins Wasser wird es für manche Abenteurer bereits angenehm genug sein.

Abgesehen von den perfekten Bedingungen für Wanderungen, Radfahren oder entspanntes Sonnenbaden bieten auch die Cafés und Restaurants in Palma und entlang der Küstenregionen die Möglichkeit, bei angenehmen Temperaturen im Freien zu speisen.