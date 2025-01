Wir begrüßen die Bewohner und Besucher von Palma de Mallorca zu unserem Wetterbericht. Heute, am 08. Januar 2025, erwartet uns ein klarer Himmel mit angenehmen Temperaturen und einer geringen Regenwahrscheinlichkeit.

Temperaturprofil des Tages

Wir erleben heute einen verhältnismäßig milden Wintertag. Die Temperaturen schwanken zwischen einem Minimum von 11.9 Grad Celsius und einem Maximum von 16.47 Grad Celsius. Der Morgen startet mit milden 11.98 Grad, steigt im Laufe des Tages auf 15.97 Grad an und kühlt am Nachmittag auf 13.61 Grad ab. In der Nacht können wir mit angenehmen 14.42 Grad rechnen.

Empfundene Temperatur

Die gefühlten Temperaturen sind ähnlich zur physischen Temperatur. Morgens werden ca. 11.4 Grad gefühlt, tagsüber angenehme 15.45 Grad. Am Nachmittag sinkt das gefühlte Thermometer auf 13.27 Grad und die Nacht lässt uns bei 14.03 Grad einschlafen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Schauen wir auf unsere weiteren Messwerte. Der Atmosphärendruck liegt bei 1019 hPa, und die Luftfeuchtigkeit betragt 70 Prozent. Es gibt also eine moderate Feuchtigkeit, perfekt für einen Spaziergang am Hafen. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 7.57m/s aus Richtung 237 Grad und kann in Böen auf 12.74m/s ansteigen. Die Wolkendecke ist mit 6% kaum vorhanden, und auch die Regenwahrscheinlichkeit beträgt 0%.

Wir wünschen Ihnen einen wunderschönen Tag und vergessen Sie nicht, das herrliche Wetter zu genießen!