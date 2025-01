Wenn Sie auf der Suche nach optimalem Wetter für einen Wintertag auf der Insel sind, könnte Alcúdia die Antwort sein. Mit klarem Himmel und milden Temperaturen bietet der Januartag idealste Voraussetzungen für Outdoor-Aktivitäten oder entspannten Spaziergängen durch die historische Stadt.

Temperatur-Entwicklung im Tagesverlauf

Der Tag beginnt mit einer Mindesttemperatur von 12.12ºC am frühen Morgen und erreicht seinen Höhepunkt bei angenehmen 18.17ºC am Tageszeitpunkt. In den Nachmittagsstunden kühlt es leicht auf 15.01ºC ab, um dann in der Nacht auf 14.5ºC abzusinken. Tatsächlich zeigt sich das Thermometer über den Tag hinweg äußerst konstant.

Gefühlte Temperaturen: Was die Zahlen nicht zeigen

Das gefühlte Thermometer, das die Kombination von Temperatur und Luftfeuchtigkeit betrachtet, verspricht ebenfalls einen moderaten Tag. Morgens dürfen wir uns auf 11.53ºC einstellen, während die Temperatur tagsüber auf 16.22ºC ansteigt. Am Nachmittag spüren wir das Kühlen der Luft mit einer gefühlten Temperatur von 14.42ºC, die in der Nacht auf 13.96ºC fällt.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und etwas Wind

Neben den Temperaturen, ist der Zustand der Atmosphäre ebenso eine wichtige Komponente, um das Gesamtbild des Wetters in Alcúdia zu komplettieren. Der atmosphärische Druck wird bei 1018 hPa liegen und die Luftfeuchtigkeit bei 64 Prozent. Zusätzlich sorgt ein moderater Wind aus südwestlicher Richtung (227º) mit einer Geschwindigkeit von 9.44m/s und Böen bis zu 13.84m/s für ein wenig Frische. Die Wolkendecke beläuft sich auf lediglich 7 Prozent und die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei null, was die Aussicht auf klaren Himmel bestätigt.

Somit steht einem sonnigen und angenehmen Tag in Alcúdia nichts mehr im Wege. Genießen Sie das milde Klima und vergessen Sie nicht, uns Ihre Eindrücke mitzuteilen. Wir freuen uns auf Ihre Berichte!