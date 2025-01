Das Wetter an der traumhaften Cala Millor - eines der beliebtesten Reiseziele auf Mallorca - präsentiert sich heute mit einem klarer Himmel und angenehm milden Temperaturen. Es wird kein Niederschlag erwartet und der Wind weht mit gemäßigter Stärke. Hier sind die spezifischen Details:

Die Temperatur

Die Temperaturen in Cala Millor variieren während des Tages. Die erwartete Morgen-Temperatur liegt bei 12.57ºC, steigt tagsüber auf 15.96ºC an und sinkt am Nachmittag leicht auf 14.07ºC. Für die Nachtstunden wird eine Mindesttemperatur von 13.71ºC prognostiziert. Die Höchsttemperatur des heutigen Tages liegt bei angenehmen 16.62ºC.

Das gefühlte Temperatur

Das Thermometer zeigt zwar eine bestimmte Temperatur an, aber wie wir das Wetter wahrnehmen, wird auch vom Wind und der Luftfeuchtigkeit beeinflusst. Heute Morgen fühlt sich die Temperatur aufgrund dieser Faktoren etwa wie 11.89ºC an. Tagsüber steigt das gefühlte Thermometer auf etwa 15.33ºC, am Nachmittag werden rund 13.54ºC erwartet und in der Nacht fühlt es sich an wie etwa 13.38ºC.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Der atmosphärische Druck in Cala Millor beträgt heute 1019 hPa und die Luftfeuchtigkeit liegt bei etwa 66%. Der Wind weht überwiegend aus Richtung 238º mit einer Geschwindigkeit von 11.61m/s und Böen von bis zu 17.6m/s. Die Bewölkung beträgt lediglich 4%, und damit ist für heute keine Regenwahrscheinlichkeit in Sicht.

Damit steht einem angenehmen und klaren Tag an der Cala Millor nichts mehr im Wege. Genießen Sie das milde Klima und den Sonnenschein auf unserer wunderschönen Insel!