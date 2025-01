Die sonnenverwöhnte Insel Mallorca zeigt sich in Santanyí von ihrer klarsten Seite. Mit der Aussicht auf einen klaren Himmel werden die Bewohner und Besucher von Santanyí mit günstigen Wetterbedingungen gesegnet. Der 8. Januar 2025 verspricht Temperaturen, die zwischen angenehmen 13.64°C und warmen 16.14°C variieren.

Die Temperaturspanne

Freuen Sie sich auf einen milden Tag mit Temperaturen, die sich über den Tag verteilt wie folgt ändern: Morgens erwachen wir mit milden 13.64°C, während der Höhepunkt des Tages eine wohlige Temperatur von 15.93°C erreichen wird. Der Nachmittag bringt die Kühle auf 14.67°C zurück, und es bleibt in der Nacht konstant bei 14.68°C.

Das Gefühl der Temperaturen

Wir alle wissen, dass das Wetter mehr als nur Zahlen ist. Wie wir die Temperatur fühlen, hängt auch von anderen Faktoren wie Wind und Luftfeuchtigkeit ab. Daher wird das thermische Gefühl morgens bei 13.04°C liegen, tagsüber ein Maximum von 15.46°C erreichen, nachmittags 14.28°C erreichen und nachts bei 14.42°C liegen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Die sonstigen klimatischen Bedingungen sehen für Santanyí positiv aus. Ein stabiler Atmosphärendruck von 1019 hPa kombiniert mit einer gemäßigten Luftfeuchtigkeit von 72% verspricht einen ausgeglichen Tag. Der Wind, ein stetiger Begleiter auf unserer Insel, wird dabei durchschnittlich 10.34m/s aus West-Südwest (246º) wehen, mit möglichen Böen von bis zu 15.62m/s. Genießen Sie den klaren Himmel und das angenehme Wetter in Santanyí. Ungeachtet dessen, ob Sie einen Strandtag planen oder einfach nur das schöne Wetter auf Ihrer Terrasse genießen möchten, der 8. Januar 2025 wird Sie in Santanyí nicht enttäuschen. Die Wolkendecke beträgt nur 5%, und die Wahrscheinlichkeit für Regen bleibt bei 0%. Also packen Sie Ihre Sonnenbrille ein und lassen Sie den Tag beginnen!