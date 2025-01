Ein strahlender Tag erwartet die Bewohner und Besucher von Santa Ponsa am heutigen 08. Januar 2025. Der klare Himmel lädt zu herrlichen Winterspaziergängen ein. Mit minimalen Temperaturen von 13.42ºC und maximalen von 16.2ºC bietet der Tag ideale Bedingungen, um das schöne Seebad zu genießen. Die Regenwahrscheinlichkeit beträgt 0%, was bedeutet, dass ein trockener Tag vor uns liegt.

Die Temperaturen

Im Laufe des Tages ändern sich die Temperaturen wie folgt: am Morgen werden 13.51ºC erwartet, am Tag 15.76ºC, am Nachmittag 14.26ºC und in der Nacht bleibt es mit 15.6ºC weiterhin mild. Der Tag bietet somit ein recht konsequentes Temperaturniveau, ideal für alle, die gerne im Freien sind.

Gefühlte Temperaturen

Die gefühlten Temperaturen sind fast identisch zu den tatsächlichen Werten, was für eine angenehme Witterung sorgt. Am Morgen spüren wir 12.93ºC, tagsüber 15.32ºC, nachmittags 13.96ºC und nachts 15.15ºC. Ein sanfter Unterschied, der kaum auffallen wird.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Uns erwartet ein Atmosphärendruck von 1019 hPa und eine relative Luftfeuchtigkeit von 74%, was für eine frische Winterbrise sorgt. Der Wind kommt mit einer Geschwindigkeit von 8.55m/s aus 245º, wobei Böen bis zu 15.8m/s erreichen können. Trotz der hohen Windgeschwindigkeit bleibt die Wolkendecke mit nur 7% gering, was für einen klaren Himmel sorgt.