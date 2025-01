Im Herzen des balearischen Winters verspricht das malerische Cala Rajada mit einem klaren Himmel eine milde Wetterlage. Von der Morgendämmerung bis zur abendlichen Ruhe wird eine behaglicher Temperaturbereich von 12,86ºC bis 16,89ºC erwartet, die meteorologische Bedingungen bieten, die der Jahreszeit entsprechen. Auch der Wind wird seine typische winterliche Präsenz zeigen.

Temperaturverlauf

Die kälteste Zeit des Tages wird mit 12,99ºC am Morgen erwartet. Der Tageshöchstwert steigt auf 16,27ºC, während die Temperaturen am Nachmittag und Abend auf 14,62ºC beziehungsweise 14,17ºC fallen. Es lohnt sich also, den Tag mit einer wärmenden Tasse Kaffee zu beginnen und eine leichte Jacke für die abendlichen Stunden griffbereit zu haben.

Gefühlte Temperaturen

Obwohl wir versuchen können, die Kälte des Winters mit Zahlen zu fangen, wissen wir alle, dass es nichts mit dem eigentlichen, gefühlten Temperaturen zu tun hat. Für den kommenden Tag prophezeit der atmosphärische Druck gefühlte Temperaturen, die unter den tatsächlichen Werten liegen. Morgens können Sie eine gefühlte Kälte von 12,36ºC erwarten, und tagsüber steigt sie auf 15,68ºC. Die Abendstunden versprechen leicht abgekühlte 14,1ºC, und während Sie in der Nacht schlafen, steht die gefühlte Temperatur bei 13,84ºC.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Die atmosphärischen Gegebenheiten sind ebenso wichtig wie die Temperaturen selbst. An diesem Tag erwartet uns ein Atmosphärendruck von 1018 hPa und ein Luftfeuchtigkeitsprozentsatz von 66. Dies bedeutet eine klare und ruhige Wettersituation. Für die Windliebhaber unter uns, hält der Tag Windgeschwindigkeiten von 12,48m/s mit Böen bis zu 18,31m/s aus Richtung 239º bereit. Denken Sie also daran, Ihre Mütze festzuhalten oder Ihr Haar zu sichern! Die Wolkendecke wird eher unbedeutend bei nur 5% liegen und die Regenwahrscheinlichkeit beträgt 0. So können Sie sich auf einen klaren, sonnigen Tag mit strahlend blauem Himmel freuen. Es ist ein perfekter Tag, um die natürliche Schönheit von Cala Rajada zu genießen, ohne sich sorgen zu müssen, vom Regen überrascht zu werden. Wir wünschen Ihnen einen wunderbaren Tag in Cala Rajada und halten Sie auf dem Laufenden, falls sich Änderungen ergeben!