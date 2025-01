Wunderbare Einwohner und Besucher Palmas, wir stehen heute vor einem überwiegend bewölkten Himmel. Laut aktueller Prognose bewegt sich die Wetterlage in einem komfortablen Bereich, trotz wolkenbedeckten Himmels werden keine Niederschläge prognostiziert. Wir können uns an einem milden und trockenen Wetter erfreuen, ideal für alle diejenigen, die ihren Tag im Freien planen.

Die Temperaturen: Milder Tag, kühler Nachmittag

Stellen Sie sich auf eine milde Temperaturspanne zwischen dem Mindestwert von 13.19°C und dem Höchstwert von 17.19°C ein. In den Morgenstunden erwartet uns eine angenehme Temperatur von 15.37°C. Die Temperatur steigt tagsüber leicht auf 16.86°C, bevor sie am Nachmittag auf 13.62°C abfällt. Die Nacht bringt ein sanftes Kühlen auf 13.68°C mit sich.

Gefühlte Temperaturen: Einfach angenehm

In Bezug auf das thermische Gefühl wird der Tag recht angenehm. Der Morgen bietet ein Gefühl von 14.92°C, während die tagsüber wahrgenommene Temperatur auf 16.25°C ansteigt. Am Nachmittag können wir ein thermisches Gefühl von 13.07°C erwarten und in der Nacht wird das Thermometer ein empfundenes Gefühl von 13.17°C aufzeigen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Trotz Wolken kein Regen

Auskünfte zur Atmosphäre geben uns der Luftdruck von 1020 hPa und die Luftfeuchtigkeit von 63%. Das weist auf eine geringe Regenwahrscheinlichkeit hin. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 9.15m/s aus Richtung 277° und kann in Böen bis zu 16.53m/s erreichen. Die Wolkendecke ist mit 57% deutlich sichtbar, jedoch bleibt es trocken – die Regenwahrscheinlichkeit beträgt 0%.

Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Tag und erinnern Sie daran, Ihren Tagesablauf entsprechend der aktuellen Wetterlage zu planen. Verfolgen Sie weiterhin unseren Wetterkanal für die aktuellsten Wetterinformationen. Bleiben Sie sicher und genießen Sie den Tag in Palma.