Zur Klimavorhersage und Wetterlage in Sóller, können wir erwarten, dass das Wetter am 9. Januar 2025 mäßig bewölkt sein wird. Bei einer Wolkendecke von 47% und einer Regenwahrscheinlichkeit von 0% wird es sich um einen eher trockenen Tag handeln. Kommen Sie uns in Sóller besuchen und genießen Sie unsere wunderschönen Landschaften, selbst bei milden Temperaturen und leichter Bewölkung.

Temperaturentwicklung im Tagesverlauf Die Mindesttemperatur wird sich auf 12.24ºC belaufen, während die Maximaltemperatur bei angenehmen 15.9ºC liegen wird. Frühmorgens beginnt der Tag mit rund 14.04ºC und steigt bis in die Mittagsstunden auf 15.77ºC an. Der Nachmittag kühlt auf frischere 12.24ºC ab, während die Nacht mit 13.97ºC wieder etwas milder wird. Gefühlte Temperaturen in Sóller Die gefühlte Temperatur, die nicht nur auf die tatsächliche Temperatur, sondern auch auf Luftfeuchtigkeit und Windgeschwindigkeiten basiert, wird im Laufe des Tages variieren. Früh am Morgen werden Sie voraussichtlich 13.64ºC fühlen, während die Tagestemperatur bei etwa 15.13ºC liegen wird. Am Nachmittag wird das Gefühl auf kühlere 11.71ºC sinken, doch die Nacht wird sich mit gefühlten 13.38ºC wieder etwas wärmer anfühlen. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind in Sóller Der Atmosphärendruck beträgt stabile 1019 hPa und die Luftfeuchtigkeit wird bei 66% liegen. Beim Wind verhält es sich wie folgt: die Grundgeschwindigkeit des Windes liegt bei 7.58m/s in Richtung 299º, doch können wir Böen von bis zu 15.45m/s erwarten, die das Wettergefühl nochmals etwas kühler gestalten. Wie immer empfehlen wir Ihnen, angemessene Kleidung für die Wetterbedingungen zu tragen und Ihre Aktivitäten entsprechend zu planen. Bleiben Sie sicher und genießen Sie den Tag in Sóller!