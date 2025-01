Das Wetter in Alcúdia präsentiert sich an diesem 09. Januar 2025 mit mäßiger Bewölkung und einem reizvollen Spannungsspiel zwischen Sonne und Wolken. Mit minimalen Temperaturschwankungen ist das Klima mild und angenehm, ideal für einen gemütlichen Strandspaziergang oder eine Entdeckungstour durch die malerischen Straßen Alcúdias.

Die Temperaturen des Tages

Trotz des Winters zeigt sich das Wetter in Alcúdia von seiner milderen Seite. Die niedrigste Temperatur erreicht 13.67ºC, während das Maximum bei angenehmen 17.39ºC liegt. Der Morgen startet mit 14.04ºC, steigt im Tagesverlauf auf bis zu 17.37ºC und kühlt gegen Nachmittag auf 15.13ºC ab. Bis zum Einbruch der Nacht sinkt das Thermometer auf 13.74ºC.

Gefühlte Temperaturen in Alcúdia

Unser Körperempfinden verarbeitet die Temperaturen leicht unterschiedlich zu den tatsächlichen Werten. Am Morgen fühlt es sich wie 13.56ºC an, tagsüber wie 16.68ºC. Am Nachmittag rechnen wir mit gefühlten 14.37ºC und in der Nacht fühlt es sich an wie 13.08ºC.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Windverhältnisse

Sichere Wetterbedingungen werden durch einen Atmosphärendruck von 1018 hPa gewährleistet. Die relative Luftfeuchtigkeitsrate liegt bei angenehmen 58%. Der Wind weht aus 230º mit einer Geschwindigkeit von 7.73m/s und könnte in Böen bis auf 11.43m/s ansteigen. Trotz der 47%igen Bewölkung wird kein Regen erwartet, die Wahrscheinlichkeit dafür liegt bei 0%.

Aufgrund der moderaten Temperaturen und der milden Wetterbedingungen bietet sich der Winter in Alcúdia an, um die Insel in ihrer natürlichen Schönheit und Ruhe zu genießen. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Tag in Alcúdia!