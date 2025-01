Herzlich willkommen zu unserem Wetterbericht für Cala Millor am 09. Januar 2025. Wir geben Ihnen einen Überblick über die zu erwartenden Bedingungen in dieser wunderschönen mallorquinischen Enklave. Es erwartet uns ein überwiegend bewölkter Tag, jedoch bleibt es trocken. Die Regenwahrscheinlichkeit beträgt glücklicherweise 0 %. Ideal also zum Spazieren gehen und die atemberaubende Schönheit von Cala Millor zu genießen.

Die Temperaturen Gemäß unseren vorliegenden Informationen wird die Mindesttemperatur bei 12.98ºC liegen und die Maximaltemperatur wird auf 17.22ºC steigen. Hier eine Untergliederung der Temperaturen während des Tages: Am Morgen werden es kühle 14.36ºC sein

Am Tag steigt das Thermometer auf angenehme 16.96ºC

Am Nachmittag kühlt es sich auf 14.65ºC ab

In der Nacht sinkt die Temperatur auf 13.15ºC Gefühlte Temperaturen Natürlich ist die gefühlte Temperatur oft entscheidender als die tatsächliche Temperatur. In diesem Sinne: Morgens werden Sie etwa 13.73ºC empfinden

Am Tag liegen die gefühlten Temperaturen bei etwa 16.17ºC

Am Nachmittag wird die gefühlte Temperatur auf 13.82ºC sinken

In der Nacht wird es sich wie etwa 12.48ºC anfühlen Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Was den atmosphärischen Druck betrifft, können wir mit stabilem Wetter rechnen, angezeigt durch einen Druck von 1019 hPa. Die Luftfeuchtigkeit beträgt moderate 56 %. Der Wind weht mit mittlerer Stärke - er wird etwa 9.66m/s betragen und kommt aus Richtung 238º. Die Böen können eine Leistung von bis zu 16.13m/s erreichen. Niedrig genug, um keinen signifikanten Einfluss auf Ihre Pläne zu haben. Trotz der 53% Wolkendecke sollten wir einen überwiegend trockenen Tag erleben. Also, packen Sie Ihre Jacke ein und genießen Sie Ihren Tag in Cala Millor!