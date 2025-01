Der Beginn des neuen Jahres in Alcudía zeigt sich von seiner besten Seite. Ein strahlend blauer Himmel und milde Temperaturen empfangen die Bewohner und Besucher der schönen Insel Mallorca. Der 10. Januar 2025 wird in Alcúdia mit einem klaren Himmel und angenehmen Temperaturen im Bereich von 13.09ºC bis 18.25ºC erwartet.

Temperaturspannen durch den Tag

Für die Frühaufsteher unter uns wird der Morgen mit angenehmen 13.3ºC eingeläutet. Einem Spaziergang am Strand oder einem gemütlichen Kaffee auf der Terrasse steht somit nichts im Wege. Weiterhin werden tagsüber die Temperaturen auf bis zu 17.31ºC ansteigen. Am Nachmittag kühlt es sich leicht auf 14.87ºC ab und auch die Nacht verspricht mild zu bleiben mit Vorhersagen von 13.79ºC.

Das gefühlte Klima

Wir wissen alle, das gefühlte Temperatur und tatsächliche Gradzahl variieren können. Für den morgigen Tag wird das thermische Gefühl am Morgen bei etwa 12.75ºC liegen, tagsüber bei 16.74ºC, am Nachmittag bei 14.4ºC und in der Nacht bei 13.03ºC. Trotz dieser leichten Abweichungen zu den tatsächlichen Temperaturen, können wir sagen, dass es sich um einen durchweg angenehmen Tag handelt.

Luftdruck, Feuchtigkeit und Wind

Nicht nur die Temperaturen spielen eine wesentliche Rolle bei der Vorhersage des Wettergeschehens. Auch Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind tragen ihren Teil dazu bei. Der morgige Tag wird mit einem atmosphärischen Druck von 1023 hPa und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 63% erwartet. Ein leichter Wind wird wehen mit einer Geschwindigkeit von 5.66m/s und kommt aus einer Richtung von 255º. Es können Böen bis zu 8.08m/s auftreten. Erwähnenswert ist auch, dass die Wolkendecke lediglich 9% beträgt und die Regenwahrscheinlichkeit bei 0 liegt. Zusammenfassend können wir festhalten, dass der 10. Januar 2025 in Alcúdia ein Tag zum Genießen wird. Ob draußen an der frischen Luft oder gemütlich auf der Veranda, das Wetter lässt jeden Freiraum für Ihre Planungen.