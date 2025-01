Der bekannte Hafen von Port d'Andratx, an der prächtigen westlichen Küste Mallorcas, erlebt aktuell einen klarblauen Himmel und spürbare, jedoch nicht störende Windböen. Mit angenehmen Temperaturen zwischen 15 und 16 Grad Celsius, lädt das Wetter sowohl Einheimische als auch Gäste dazu ein, den Tag im Freien zu verbringen, dabei die malerische Hafenkulisse zu genießen und das sanfte Flüstern des Windes aufzufangen.

Ein Blick auf die Temperaturen

Der Tag in Port d'Andratx verspricht durchgehend angenehme Temperaturen. Als minimales angemeldetes Thermometer haben wir 14.77ºC, wobei die maximale Temperatur einen erfreulichen Wert von 16.26ºC erreicht. Der Tag beginnt mit einer erwarteten Temperatur von 15.36ºC am Morgen, erhebt sich mittags auf etwas wärmere 15.97ºC, um dann am Nachmittag auf 14.77ºC abzusinken. Die Nacht behält ihre frische Kühle bei einer Temperatur von 15.48ºC.

Das Gefühlstemperatur-Panorama

Das thermische Gefühl, auch bekannt als die "gefühlte" Temperatur, versteht es ebenfalls, den Tag auf angenehme Weise zu begleiten. So starten wir den Tag mit einer gefühlten Temperatur von 15.09ºC am Morgen, die sich mittags auf 15.69ºC erhöht. Der Nachmittag verzeichnet einen leichten Rückgang auf 14.44ºC, während die Nacht uns weiterhin mit milden 15.12ºC erfreut.

Atmosphärendruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Der atmosphärische Druck für den heutigen Tag beträgt solide 1024 hPa. Die Luftfeuchtigkeit erreicht einen Prozentsatz von 79, sicherlich auch auf die Meeresnähe zurückzuführen. Der Wind macht sich mit einer Geschwindigkeit von 5.56m/s bemerkbar und weht aus Richtung 289º. Spitzen von bis zu 9.9m/s können im Tagesverlauf erwartet werden. Letztendlich erfreut uns der Tag in Port d'Andratx mit einem nahezu wolkenlosen Himmel, die Wolkendecke beträgt nur 6%. Die Regenwahrscheinlichkeit bleibt erfreulicherweise bei null. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der heutige 10. Januar in Port d'Andratx ein Beispiel für das typische milde Winterwetter auf Mallorca darstellt, das sowohl Einheimische als auch Gäste schätzen und lieben.