Ein strahlend klarer Himmel erwartet uns in Santanyí am 10. Januar 2025, laut der jüngsten Vorhersage. Mit angenehmen Temperaturen im Bereich von 13.51°C bis zu 17.06°C ist es der perfekte Tag, um die winterliche Schönheit der mallorquinischen Landschaft zu genießen. Die Atmosphäre ist ideal für Outdoor-Aktivitäten, dank des Atmosphärendrucks von 1024 hPa und Luftfeuchtigkeit von 70%. Der Wind, der mit 6.73 m/s aus Richtung 253º weht und Böen von 8.56 m/s erreicht, verspricht eine angenehme Brise.

Temperaturen im Tagesverlauf

Der Tag beginnt mit einer erwarteten Temperatur von 13.98°C am Morgen, und steigt im Laufe des Tages auf 16.85°C an. Am Nachmittag werden die Temperaturen jedoch auf 14.02°C sinken und in der Nacht mit 13.53°C nahezu konstant bleiben. Trotz des klaren Himmels, weist die Wolkendecke nur einen geringen Anteil von 9% auf und somit ist mit keiner Regenwahrscheinlichkeit zu rechnen.

Gefühlte Temperaturen über den Tag

Das thermische Gefühl, das die empfundene Temperatur wiedergibt, variiert über den Tag. Am Morgen wird es bei 13.63°C liegen, tagsüber steigt es auf 16.42°C und am Nachmittag sinkt es leicht auf 13.67°C. In der Nacht wird es bei 13.18°C bleiben. Dies stellt sicher, dass auch in den kühleren Monaten auf Mallorca ein beachtliches Maß an Komfort erhalten bleibt.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Die Atmosphäre bleibt stabil, dank des Atmosphärendrucks von 1024 hPa, welcher ideal für Outdoor-Aktivitäten ist. Die Luftfeuchtigkeit bleibt bei 70% was für frische und belebende Luft sorgt. Der Wind ist mäßig und kommt mit einer Geschwindigkeit von 6.73 m/s aus einer Richtung von 253º, mit Böen von 8.56 m/s. Trotz der Windstärke, ist die Gefahr von Sturmböen nicht gegeben.

Wir hoffen, dass Sie diesen perfekten Wintertag auf Mallorca genießen können und bleiben Sie stets mit uns für aktuelle Wetterupdates verbunden.