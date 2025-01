Es wird ein nasskalter Tag in der wunderschönen Küstenstadt Palma auf der bezaubernden Insel Mallorca. Am 11. Januar 2025 werden die Bewohner und Besucher der Stadt Zeugen von leichtem Regen. Derweil werden die Temperaturen, von mild bis frisch, eine typische Winterstimmung in diese mediterrane Region einbringen.

Morgendämmerung bis Mitternacht: Die Temperaturen des Tages

In den frühen Morgenstunden erwartet uns eine Temperatur von 12.97ºC, die sich tagsüber auf angenehme 17.51ºC steigert. In dem Moment, wo die Sonne langsam ihren Abstieg einleitet, werden die Temperaturen auf 13.62ºC fallen, und die Nacht bringt die kühle Brise von 11.89ºC mit sich.

Das Thermometer lügt: Gefühlte Temperaturen im Überblick

Wie wir alle wissen, kann die gefühlte Temperatur stark von der tatsächlichen abweichen. Unserer Prognose nach wird sich die Temperatur morgens bei 12.59ºC einpendeln. Im Laufe des Tages wird sie auf bis zu 17.04ºC klettern, um am Nachmittag ein Niveau von 13.2ºC zu erreichen. In den frühen Morgenstunden des nächsten Tages wird das Thermometer auf 11.38ºC stehen, was die gefühlte Temperatur in der Nacht widerspiegelt.

Atmosphärische Bedingungen: Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Abgesehen von Temperaturen spielen auch andere Faktoren eine entscheidende Rolle in unserem Wetterbericht. So wird der atmosphärische Druck 1019 hPa betragen, während die Luftfeuchtigkeit auf 66% ansteigen wird. In Sachen Wind stehen uns durchschnittliche Windgeschwindigkeiten von 9.13m/s mit Böen bis zu 13.66m/s bevor, die aus der Richtung 302º wehen werden. Somit können die Bewohner und Besucher Palmas mit einer Wolkendecke von 86% rechnen, die eine Regenwahrscheinlichkeit von 53% mit sich bringt.

Tragen Sie also Ihren Regenschirm bei sich und machen Sie das Beste aus diesem wunderschönen, regnerischen Tag in der charmanten Stadt Palma.