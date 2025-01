Ein Blick auf das Wetter in Sóller für den 11. Januar 2025 lässt milde Temperaturen erwarten und der Regenschirm sollte griffbereit sein. Mit leichtem Regen, frischen, aber nicht eisigen Temperaturen und einer sicheren Regenwahrscheinlichkeit, erweist sich der Wintertag auf Mallorca als typisch mediterran.

Über die Temperaturen

Die Wettermodelle zeigen für unser geliebtes Sóller einen Temperaturbereich von 10,8 ºC als minimale bis hin zu 16,3 ºC als maximale Temperatur an. Der Tag beginnt mit milden 12,76 ºC am Morgen und erreicht gegen Mittag seinen Höhepunkt mit 16,3 ºC. Am Nachmittag kühlt es sich etwas auf 12,37 ºC ab und in der Nacht sinkt das Thermometer auf 10,8 ºC.

Das Gefühl der Temperaturen

Zwar zeigt das Thermometer bestimmte Temperaturen an, das gefühlte Wetter kann jedoch anders sein. An diesem Tag werden morgens 12,28 ºC erwartet, der Höchstwert liegt bei 15,81 ºC zur Mittagszeit. Der Nachmittag bringt ein leicht abgekühltes Gefühl von 12,09 ºC mit und die Nacht lässt uns mit 10,36 ºC frösteln.

Eckdaten: Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Die Atmosphärenbedingungen, die diesen Tag prägen, sind ein Druck von 1019 hPa und eine Luftfeuchtigkeit von 70%. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 7,3 m/s in Richtung 299º und erreicht Böen von bis zu 12,54 m/s. Trotz des Regens zeigt die Wolkendecke 84%, was bedeutet, dass zwischen den Regentropfen auch der Himmel zu sehen sein wird.

Das Wetter in Sóller am 11. Januar 2025 lässt winterliche, mildere Temperaturen erwarten. Allerdings sollen Sie den Regenschirm nicht vergessen! Trotz des Wetters bleibt Sóller ein hervorragender Ort, um die Schönheit der Natur zu genießen. Bleiben Sie also auf dem Laufenden für weitere Wetterinformationen und planen Sie Ihren Tag entsprechend!