In der malerischen Stadt Alcúdia auf der spanischen Insel Mallorca erwartet uns heute, am 11. Januar 2025, ein Tag mit mäßigem Regen. Auch wenn die Sonne vorübergehend hinter den Wolken verschwinden wird, ist dies eine ideale Gelegenheit, die Innenräume der charmanten Geschäfte und Restaurants von Alcúdia zu erkunden. So abwechslungsreich wie das Wetter kann auch Ihr Tag in Alcúdia werden.

Temperaturen durch den Tag

Mit minimalen Temperaturen von 12.43ºC und maximalen von 17.49ºC bleiben wir in angenehmen Bereichen. Der Tag beginnt mit erwarteten 14.28ºC am Morgen, erreicht seinen Höhepunkt mit 17.2ºC am Mittag und kühlt sich am Nachmittag auf 13.86ºC ab. In der Nacht ist mit einer Temperatur von 12.43ºC zu rechnen.

Gefühlte Temperaturen

Das thermische Gefühl wird sich leicht von den tatsächlichen Temperaturen unterscheiden. Erwarten Sie morgens ein Gefühl von 13.49ºC, im Tagesverlauf von 16.78ºC, am Nachmittag sinkt das gefühlte Thermometer auf 13.49ºC und in der nächtlichen Frische liegt es bei 12.05ºC. Vergessen Sie nicht, sich dementsprechend zu kleiden!

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Für die Wetterbegeisterten unter uns: der Atmosphärendruck für den Tag wird bei 1019 hPa liegen und die Luftfeuchtigkeit bei 69%. Wenn Sie also eine hohe Empfindlichkeit gegenüber diesen Bedingungen haben, ist es ratsam, entsprechende Vorkehrungen zu treffen. Zum Wind: wir erwarten eine Geschwindigkeit von 8.09m/s in Richtung 299º mit Böen von bis zu 14.14m/s. Die Wolkendecke wird bei 96% liegen und die Regenwahrscheinlichkeit beträgt 100%. Also denken Sie an Ihren Regenschirm, bevor Sie das Haus verlassen!