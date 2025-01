Willkommen zu unserer stetig aktualisierten Wettervorhersage für Cala Millor am 11. Januar 2025. Heute werden wir in Cala Millor mäßigen Regen erleben. Trotz der Regenschauer dürfen sich alle Bewohner und Besucher auf milde Temperaturen freuen. Stellen Sie also sicher, dass Sie Ihren Regenschirm dabei haben, während Sie den typischen Charme von Mallorca genießen.

Die erwartete Temperatur

Heute erwartet uns ein Tag mit angenehmen Temperaturen. Die minimalen Gradzahlen fallen auf 11.37ºC, wobei wir am Tag sogar eine maximale Temperatur von 17.06ºC erreichen. Die Tageszeiten bringen jeweils unterschiedliche Temperaturen mit sich. So können wir am Morgen mit 12.54ºC rechnen, während es am Nachmittag auf 13.64ºC abkühlt und am Abend auf 11.61ºC fällt.

Das gefühlte Wetter

Trotz der gemessenen Temperaturen wird das thermische Empfinden etwas abweichen. Am Morgen fühlt es sich an wie 11.94ºC, am Tag wie 16.54ºC. Am Nachmittag kühlt das gefühlte Wetter auf 13.02ºC ab und in der Nacht auf 11.1ºC. Vergessen Sie nicht, sich angemessen zu kleiden, um sicher und komfortabel durch den Tag zu kommen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Und zu guter Letzt schauen wir uns noch die weiteren Wetterfaktoren an. Der atmospärische Druck für heute liegt bei 1019 hPa, und die Luftfeuchtigkeit beträgt 66%. Der Wind ist nicht zu unterschätzen, mit einer Geschwindigkeit von 7.21m/s aus Richtung 332º und Böen bis zu 10.19m/s. Beeindruckend! Auch unsere Wolkendecke ist recht dicht und bedeckt 85% unseres Himmels. Und die Regenwahrscheinlichkeit? Die ist heute leider bei vollen 100%.

Aber lassen Sie sich von dem Regen nicht die Laune verderben, immerhin befinden wir uns in wunderschönen Cala Millor. Genießen Sie den Tag, so gut es geht.