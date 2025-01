Ein typischer Wintertag erwartet die Bewohner und Gäste von Port d'Andratx auf Mallorca am 11. Januar 2025. Mit überwiegend bewölktem Himmel und Temperaturen, die angenehm mild ausfallen, verspricht der Tag ein weiches Gefühl des gemäßigten mediterranen Winters. Ein ziemlich starker Wind wird eine gewisse Dynamik zum Tagesgeschehen hinzufügen.

Temperaturschwankungen im Tagesverlauf

Beginnend mit einer morgendlichen Mindesttemperatur von 14,46ºC, wird die Temperatur über den Tag auf bis zu 16,99ºC ansteigen. Morgens liegt die Prognose bei 15,31ºC, während wir uns am Tag auf 16,64ºC freuen. Am Nachmittag kühlen die Temperaturen leicht auf 15,95ºC ab, bevor sie in der Nacht wieder auf 14,46ºC sinken.

Das thermische Gefühl im Tagesverlauf

Die gefühlten Temperaturen liegen morgens bei 15,14ºC und erhöhen sich tagsüber auf 16,4ºC. Nachmittags wird das Thermometer ein Gefühl von 15,35ºC anzeigen, während sich die Nacht mit 13,79ºC etwas kühler anfühlt.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Windgeschwindigkeit

Ein Atmosphärendruck von 1020 hPa und eine Luftfeuchtigkeit von 78% charakterisieren die Bedingungen dieses Tages. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 12,11 m/s aus der Richtung 337º und bringt Böen von bis zu 17,44 m/s. Abgerundet wird das Wetterbild durch eine Wolkendecke, die 84% des Himmels bedeckt, sowie einer Regenwahrscheinlichkeit von 10%.