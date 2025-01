Freuen Sie sich heute auf ein gemäßigtes Wetter in Santanyí, der malerischen Gemeinde auf Mallorca. Der heutige Tag bringt uns mäßigen Regen, das typische Kennzeichen eines mediterranen Winters. Mit Temperaturen, die einem milden Schauer geradezu perfekt entsprechen, begleitet uns das Wetter mit einem Tag voller Frische und Feuchtigkeit. Macht euch also bereit, eure Regenschirme herauszuholen und lasst uns in die spezifischen Details eintauchen.

Temperaturspanne für den Tag

Die Temperaturen heute halten sich in einem milden Bereich. Wir starten unseren Tag mit einer ausgewogenen 13.59ºC am Morgen. Als wir weiter in den Tag hineintreten, erreicht die Temperatur ihren Höhepunkt mit 17.34ºC am Mittag. Am Nachmittag wird es etwas kühler mit 13.78ºC und letzten Endes wird die Nacht uns mit einer minimalen Temperatur von 12.15ºC begrüßen.

Die gefühlten Temperaturen

Lassen Sie uns einen Moment in Betracht ziehen, wie sich das Wetter tatsächlich anfühlt. Am Morgen werden wir ein thermisches Gefühl von 13.33ºC haben. Tagsüber wird das Thermometer ein Gefühl von 16.96ºC anzeigen, während das Thermometer am Nachmittag auf 13.41ºC absinkt. In der Nacht wird das Gefühl bei 11.74ºC liegen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Windgeschwindigkeit

Der heutige Atmosphärendruck wird bei 1019 hPa liegen und der Luftfeuchtigkeitsgrad wird auf 70% geschätzt. Der Wind weht heute mit einer Geschwindigkeit von 8.64 m/s, in Richtung 123º, mit Böen von bis zu 10.55 m/s. Unser Himmel wird heute zu 84% wolkig sein und die Regenwahrscheinlichkeit beträgt volle 100%.

Es scheint also, als wäre Santanyí heute schön nass und kühl. Vergessen Sie nicht, Ihren Tag entsprechend zu planen und bleiben Sie trocken! Eine Tasse heißen Kaffee oder Tee könnte an solch einem Tag vielleicht Wunder bewirken. Bleiben Sie gesund und sicher! Wir halten Sie weiterhin mit den neuesten Wetter-Updates auf dem Laufenden.