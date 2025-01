Am 11. Januar 2025 erwartet die Bewohner und Besucher von Cala Rajada, im Nordosten der idyllischen Insel Mallorca, ein Tag mit mäßigem Regen. Trotz der feuchten Witterung bleiben die Temperaturen gemäßigt, und die Atmosphäre wird von einer erfrischenden Brise belebt. Mit einer Regenwahrscheinlichkeit von 100% und einer dichten Wolkendecke ist es der perfekte Tag, um die zahlreichen Indoor-Aktivitäten der charmanten Küstenstadt zu entdecken.

Temperaturspektrum für den Tag

Die Temperaturen bleiben während des gesamten Tages auf einem angenehmen Niveau. Der Tag beginnt mit etwa 13.57ºC am Morgen und steigt bis zur Mittagszeit auf das Tagesmaximum von 16.73ºC an. Nach einem leichten Rückgang am Nachmittag auf 13.98ºC kühlt es sich zur Nacht hin noch etwas weiter ab auf 12.24ºC. Die minimale Temperatur für den Tag liegt somit bei 11.97ºC und die maximale bei 16.73ºC.

Gefühlte Temperaturen durch den Tag

Dank der spezifischen Wetterbedingungen und des mäßigen Windes werden sich die tatsächlichen Temperaturen etwas anders anfühlen. Morgens erwartet Bewohner und Besucher ein gefühltes Thermometer von etwa 12.89ºC. Tagsüber steigt die gefühlte Temperatur auf etwa 16.31ºC an, um am Nachmittag auf 13.42ºC und in der Nacht auf 11.74ºC zu sinken.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Die Atmosphäre zeichnet sich durch einen stabilen Druck von 1019 hPa und eine relative Luftfeuchtigkeit von 71% aus. Der Wind weht aus Richtung 312º mit einer mäßigen Geschwindigkeit von 8.39m/s und Böen können bis zu 12.47m/s erreichen. Die Kombination aus Regen, Wind und Temperaturen schafft ein typisch winterliches Gefühl auf der beliebten Mittelmeerinsel.