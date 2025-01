Die Hauptstadt der Balearen, Palma, erwartet einen überwiegend bewölkten Himmel mit kühlen Temperaturen am 12. Januar 2025. An diesem Tag werden die Einheimischen und Besucher der sonnenverwöhnten Insel einen kühleren Palma-Tag mit Temperaturen, die unter die Normalwerte für diese Jahreszeit sinken, erleben.

Temperaturschwankungen

Die erwarteten Temperaturen an diesem Tag variieren stark und reichen von einem kühlen Minimum von 5,75°C in der Nacht bis zu einem moderaten Maximum von 12,66°C tagsüber. Am Morgen rechnen wir mit Temperaturen um die 10,8°C, während sie am Nachmittag auf kühle 7,15°C sinken werden.

Gefühlte Temperaturen

Die Bewohner der Insel werden jedoch eine etwas andere thermische Empfindung verspüren. Morgens wird es sich eher wie 9,92°C anfühlen, während die gefühlten Temperaturen tagsüber leicht auf 11,47°C ansteigen. Am Nachmittag wird ein kühlendes thermisches Gefühl von 4,8°C auftreten, und die gefühlte Temperatur am Abend bleibt die gleiche wie die tatsächliche Temperatur, nämlich 5,75°C.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Ergänzend zum kühleren Wetter sehen wir an diesem Tag einen atmosphärischen Druck von 1023 hPa und eine Luftfeuchtigkeit von 57%. Der Wind wird mäßig sein und aus Richtung 48º mit einer Geschwindigkeit von 8,25m/s wehen, wobei gelegentliche Böen von bis zu 11,74m/s auftreten können. Die Wolkendecke ist signifikant auf 62% angestiegen und die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei einem hohen 80%.

Auch wenn das Wetter am 12. Januar möglicherweise keine Gelegenheit für Strandausflüge bietet, ist es ein idealer Tag, um die charmante Innenstadt von Palma zu entdecken und ihre zahlreichen Cafés zu genießen. Denken Sie daran, Ihre Regenjacke nicht zu vergessen!