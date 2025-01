Es sieht nach einem typisch milden Wintermorgen auf Sóller aus, mit einem Wetterbild, das mäßig bewölkt ist. Wie gewohnt bietet die majestätische Insel Mallorca zu dieser Jahreszeit zwar keinen strahlenden Sonnenschein, aber doch eine gewisse ruhige Anmut. Die Temperaturen werden den ganzen Tag über relativ niedrig bleiben, aber man kann sicherlich einen angenehmen Spaziergang entlang der malerischen Strände genießen, gekleidet in wärmender Winterkleidung.

Temperaturen des Tages

Die Temperaturen in Sóller werden heute, nach unseren Wetterdaten, zwischen 5,84ºC und 11,51ºC liegen. Der Morgen beginnt mit erwarteten 8,86ºC, während die Temperaturen im Laufe des Tages auf bis zu 11,51ºC ansteigen. Am Nachmittag wird ein Fall auf 6,21ºC und in der Nacht ein weiterer leichter Abfall auf 5,87ºC erwartet.

Gefühlte Temperaturen

Interessanterweise könnten die tatsächlich gefühlten Temperaturen für heute etwas niedriger als die tatsächlichen Werte sein. Wir erwarten, dass es am Morgen mit 7,53ºC, im Laufe des Tages mit 10,28ºC und am Nachmittag mit 2,61ºC etwas kühler sein wird. In der Nacht könnte das Thermometer auf ein gefühltes 2,98ºC zurückfallen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Bezüglich der anderen atmosphärischen Bedingungen, wird der Luftdruck für heute bei etwa 1024 hPa liegen und die Luftfeuchtigkeit wird rund 60% betragen. Der Wind wird mit einer Geschwindigkeit von 7,25m/s aus der Richtung 42º wehen und es könnte Böen von bis zu 10,64m/s geben. Auch wenn die Wolkendecke etwa 37% beträgt, ist die Regenwahrscheinlichkeit mit 80% relativ hoch, also vergessen Sie nicht, Ihren Regenschirm mitzunehmen.

Nutzen Sie den Tag, um die wunderschöne Innenstadt von Sóller zu entdecken oder einen gemütlichen Spaziergang durch die Orangenplantagen zu unternehmen. Trotz der kühlen Temperaturen und möglichen Regenschauern, hat Sóller immer noch viel Schönheit und Charme zu bieten.