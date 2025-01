Après-Ski-Outfit einpacken und ab auf die Sonneninsel Mallorca klingt eher ungewöhnlich. Doch für den 12. Januar ist genau das in Alcúdia angesagt: Dichter Regen und Temperaturen, die eher an einen Tag im Skigebiet erinnern. Eine ungewöhnliche, aber nicht undenkbar, meteorologische Situation überrascht Alcúdia am morgigen Sonntag.

Die Temperaturen: Eine Berg- und Talfahrt Bereiten wir uns auf einen Tag mit briskem Klima vor. Bei einer minimalen Temperatur von 8.89ºC und einer maximalen Temperatur von 12.82ºC, werden wir morgens erwartete Temperatur von 11.85ºC haben, während der Tag uns auf eine etwas niedrigere Temperatur von 11.21ºC bringt. Am Nachmittag fällt das Thermometer auf 8.89ºC ab und in der Nacht erwartet uns eine moderate Erholung auf 9.96ºC. Das Gefühl dabei: Zieht euch warm an Wenn wir uns darauf konzentrieren, wie das Wetter tatsächlich gefühlt wird, dann müssen wir uns auf kältere Empfindungstemperaturen vorbereiten. Mit thermischen Gefühlen, die morgens bei 10.76ºC , tagsüber bei 9.61ºC, nachmittags sogar auf frostige 4.34ºC fallen und nachts sich mit 5.96ºC etwas erholen. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Ein rauer Tag Trotz des feuchten Wetters liegt die relative Luftfeuchtigkeit bei gemäßigten 47%. Der atmosphärische Druck beträgt 1024 hPa. Zudem, halten Sie Ihren Hut fest! Der Wind wird kräftig wehen mit einem Durchschnitt von 14.78m/s in Richtung 24º und Böen von bis zu 15.45m/s. Kein Wunder, dass der Himmel mit einer Wolkendecke von 34% bedeckt ist. Mit einer Regenwahrscheinlichkeit von 100% können wir uns also auf einen ausgiebigen Regenguss einstellen. Resümierend lässt sich festhalten: Ein Tag in Alcúdia, der unangenehm zu sein scheint, aber die Insel in ihrer Naturgewalt auf eine beeindruckende Weise vorzeigt. Eines muss man dem Wetter in Alcúdia lassen: Es ist nie langweilig.