Inmitten der winterlichen Jahreszeit zeigt sich das Wetter in Cala Millor, der beliebten Ferienstadt auf Mallorca, mit einer beträchtlichen Regenwahrscheinlichkeit. Während wir uns durch die Monate kalter Temperaturen navigieren, erwarten uns heute starke Regenfälle, an die wir uns anpassen müssen. Doch lassen Sie uns das genauer in den Blick nehmen und herausfinden, was Sie erwartet.

Temperaturverlauf im Tagesablauf: Ein kühler Tag Heute zeigt das Thermometer ein gemäßigtes Klima. Der Tag startet mit einer morgendlichen Temperatur von etwa 10.89ºC, gefolgt von 10.33ºC, die während des Tages erwartet werden. Am Nachmittag geht die Temperatur leicht auf 8.75ºC zurück, steigt aber in der Nacht wieder leicht auf 9.46ºC an. Denken Sie also daran, sich gut zu kleiden, bevor Sie nach draußen gehen, denn der Winter ist voll im Gange, mit einer minimalen Temperatur von 8.59ºC und einer maximalen Höchsttemperatur von 11.45ºC. Das Gefühl der Temperatur: Es wird gefühlt kälter als es ist Seien Sie darauf vorbereitet, dass sich die Temperaturen heute kälter anfühlen, als sie tatsächlich sind. Am Morgen werden wir ein Gefühl von etwa 9.5ºC spüren, das am Tag auf 8.65ºC abfällt. Werden Sie am Nachmittag unterwegs sein? Dann bereiten Sie sich auf ein empfundenes Kältegefühl von 3.96ºC vor. Und die Nacht wird mit gefühlten 5.17ºC ebenfalls ziemlich kühl sein. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Weiterhin Winterbedingungen Es erwartet uns ein Atmosphärendruck von 1024 hPa und die Luftfeuchtigkeit beträgt 47 Prozent - typische Winterbedingungen eben. Der Wind wird mit 15.38m/s aus Richtung 14º wehen, mit Böen von bis zu 16.44m/s. Die Wolkendecke beträgt 35% und ja, Sie haben richtig gelesen - die Regenwahrscheinlichkeit beträgt 100%. Also vergessen Sie Ihren Regenschirm nicht, wenn Sie heute unterwegs sein sollten. Also: Bereiten Sie sich auf einen regnerischen und kühl anmutenden Tag vor. Bleiben Sie warm und trocken und passen Sie auf sich auf. Und wie immer - bleiben Sie mit uns im Gespräch für weitere Wetteraktualisierungen!