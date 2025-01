Der heutige Tag verspricht in Santanyí ein typisches Winterwetter. Mit Temperaturen, die sich zwischen mäßigen 8,38ºC und milden 12,41ºC bewegen, erwartet uns ein Tag mit mäßigem Regen. Trotz der niedrigen Temperaturen – für Mallorca typisch in den Wintermonaten – bleibt das Wetter mild, mit einer Regenwahrscheinlichkeit von 100 Prozent und einer Wolkendecke von 89 Prozent.

Temperaturverlauf des Tages

Die morgendlichen Temperaturen starten bei angenehmen 10,73ºC, steigen auf 11,46ºC in den Tag hinein und fallen auf 8,38ºC am Nachmittag. In der Nacht können wir mit milden 9,84ºC rechnen. Ein deutlicher Temperaturschwung über den Tag verteilt, der die Mallorquiner und Besucher auf ihren Spaziergängen spüren werden.

Gefühlte Temperaturen im Vergleich

Natürlich können die gefühlten Temperaturen oft von den tatsächlichen Temperaturen abweichen. Am Morgen spüren Sie möglicherweise eine Temperatur von 9,45ºC, während die tatsächliche Temperatur bei 10,73ºC liegt. Tagsüber wird die gefühlte Temperatur auf etwa 9,91ºC liegen, am Nachmittag sogar auf kälteren 4,19ºC und in der Nacht auf 6,02ºC. Packen Sie also unbedingt einen wärmeren Mantel ein!

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Der Atmosphärendruck bleibt mit 1024 hPa konstant und die Luftfeuchtigkeit beträgt mäßige 48%. Ein weiterer Faktor, der das Wettergefühl beeinflusst, ist der Wind. Er wird heute mit rund 13,12m/s aus Richtung 24º wehen, mit Böen von bis zu 15,31m/s.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der heutige Tag in Santanyí ein typischer Winterwetter-Tag ist. Trotz mäßigem Regen und kühlen Temperaturen bietet der Tag viel für diejenigen, die das authentische mallorquinische Winter-Flair schätzen. Denken Sie einfach daran, sich warm anzuziehen und den Regenschirm nicht zu vergessen!