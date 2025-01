Willkommen zu Ihrem Wetterbericht für Santa Ponsa am 12. Januar 2025. Erwarten Sie einen Tag mit überwiegender Bewölkung. Die Wetterbedingungen variieren im Laufe des Tages und es könnte zeitweise zu leichten Regenschauern kommen. Sie sollten also unbedingt einen Regenschirm bereithalten. Lassen Sie uns nun tiefer in die Details einsteigen.

Temperaturschwankungen im Tagesverlauf Die Mindesttemperatur wird heute bei 7.49ºC liegen, während die Höchsttemperatur bis zu 14.09ºC erreichen wird. Am Morgen liegt die Temperatur rund um 12.48ºC und erhöht sich leicht auf 12.74ºC am Mittag. Gegen Nachmittag erwarten wir einen Temperaturrückgang auf 8.62ºC und in der Nacht wird es auf 7.68ºC abkühlen. Eindruck der gefühlten Temperaturen Auch wenn die gemessenen Temperaturen ein wichtiges Indiz für das Wetter sind, gibt die gefühlte Temperatur einen besseren Aufschluss darüber, wie das Wetter tatsächlich wahrgenommen wird. Morgen früh wird es sich wie 11.61ºC anfühlen, tagsüber wird eine gefühlte Temperatur von 11.64ºC erwartet. Der Nachmittag wird sich mit 6.4ºC etwas kühler anfühlen und in der Nacht ist die gefühlte Temperatur etwa 7.68ºC. Atmosphärendruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Lassen Sie uns einen Blick auf weitere Wetterparameter werfen. Heute erwarten wir einen Atmosphärendruck von 1023 hPa und eine Luftfeuchtigkeitsrate von 60%. Der Wind wird aus Richtung 338º mit einer Geschwindigkeit von 13.43m/s wehen, mit Böen, die bis zu 16.59m/s erreichen können. Des Weiteren zeigt das Wolkendeck eine Dichte von 53% und die Regenwahrscheinlichkeit beträgt 62%. Um bestmöglich vorbereitet zu sein, denken Sie daran, ihre Pläne entsprechend der Wetterbedingungen anzupassen und den Tag bestmöglich zu genießen, egal ob Sie vorhaben, am Strand zu entspannen oder die wunderbare Landschaft von Santa Ponsa zu erkunden.